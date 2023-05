Il segreto di Onana: l’intruglio misterioso con cui salva l’Inter

Svelato il mistero sul gesto di Onana all’andata della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. E’ il giornale a spiegare quanto fatto dal portiere nerazzurro

Stasera andrà in scena l’ultimo atto della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Una gara che intratterrà milioni e milioni di telespettatori, data l’enorme portata dell’evento sportivo. Le due cugine milanesi sono tornate a sfidarsi in una semifinale europea dopo vent’anni, infiammando il capoluogo lombardo e l’Italia tutta. Il finale, attualmente, sembra già scritto, con l’Inter che ha battuto meritatamente il Milan all’andata per 2-0.

A stupire non è stato tanto il risultato, quanto la netta differenza di forma, tecnica, atletica e mentale, nelle due squadre. Nerazzurri attenti, grintosi, organizzati; rossoneri totalmente all’opposto. Ma il Milan di Stefano Pioli non vuole di certo darsi per sconfitto in anticipo. C’è tutta la volontà di provare a ribaltare il risultato stasera, e ripartire dal secondo tempo dell’andata, nel quale i rossoneri hanno mostrato maggiore atteggiamento e voglia.

Sappiamo bene quanto sarà difficile fronteggiare la difesa di Simone Inzaghi, composta dai tre possenti centrali e da un portiere che sta davvero facendo la differenza in questa stagione. André Onana è sicuramente una rivelazione per quest’Inter. Un parametro zero di lusso, e che in poco tempo ha spodestato Handanovic dal ruolo di titolare. Lo stesso Onana, all’andata, potrebbe aver avuto un ruolo decisivo. In che modo? Con la sua scaramanzia. C’è stato un suo gesto che non è passato inosservato. Il Giornale lo ha analizzato e ne ha spiegato i motivi.

Onana e la vasellina: svelato l’arcano

Nel match di andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter, i nerazzurri ci hanno messo ben poco a mettere sotto i rivali. Dopo 7 minuti di gioco è infatti arrivato il gol che ha aperto le danze alla vittoria interista. Ci ha pensato Dzeko a segnare lo 0-1, con una magica zampata su sviluppi di calcio d’angolo. Totalmente battuto Davide Calabria, che inspiegabilmente, data la statura, marcava uno dei giganti interisti. La rete ha ovviamente inorgoglito l’Inter di Simone Inzaghi dandole ancora più coraggio e forza.

Ma dopo lo stesso gol, dall’altra parte del campo, André Onana compiva uno strano gesto. Nello specifico, il portiere ex Ajax ha spalmato un “intruglio misterioso” (come scrive Il Giornale), sui pali della sua porta, sia a destra che a sinistra. Rito scaramantico? Stregoneria? E’ stato appurato che la sostanza fosse in realtà vaselina, la stessa utilizzata dai portieri per aumentare il grip sui guantoni e afferrare meglio il pallone. Svelato dunque il mistero, anche se rimane da capire perché Onana abbia poi spalmato la vaselina sui pali. Forse quella in eccesso, o forse si è trattato davvero di un rito scaramantico.

Stasera, in occasione della gara di ritorno, capiremo se Onana metterà in atto lo stesso comportamento.