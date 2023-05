Milan, 40 milioni e addio: altro scippo del Newcastle

Il Newcastle beffa il Milan e strappa via a Maldini un obiettivo di mercato che vorrebbe rilanciare le sua qualità in una nuova piazza

Notizia spiacevole dalla Spagna, dove un top player sarebbe diventato oggetto di desiderio per tantissimi club inglesi, e non solo. Si tratta di un centrocampista di talento sul quale il Milan era già da un po’ di tempo, monitorando il suo arrivo non proprio entusiasmante che avrebbe potuto lasciar presagire un addio a fine stagione. Cambio di rotta, però, da quando si è inserito con prepotenza il Newcastle nella trattativa.

Il Milan si trova in una fase deludente sia in campionato che nelle coppe, un calo di rendimento drastico che ha portato i dirigenti a virare l’attenzione sul futuro del club. I rossoneri, desiderosi di ritornare ai fasti del passato, sono pronti a una rivoluzione nella propria rosa. La suggestione circola da un po’ di giorni, a maggior ragione dopo il pessimo risultato in semifinale di Champions League contro l’Inter.

Nell’ottica di ricostruire gran parte della squadra, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando diverse opzioni, con un’attenzione particolare per giovani talenti che abbiano già esperienza nella Serie A e nelle competizioni europee. Altra priorità per il Milan era il rinnovo di Rafael Leao, soprattutto dopo che la squadra ha dimostrato di essere dipendente dal fenomeno portoghese.

Oltre ai rinnovi di contratto, il Milan è in procinto di rivoluzionare la propria rosa e ha individuato nuovi rinforzi di qualità, ma la competizione con altre squadre ha complicato il mercato dei rossoneri.

Calciomercato Milan, va al Newcastle: sfuma il colpo?

L’ultima trattativa rimasta in bilico riguarda gli affari con un top player dell’Atletico Madrid. Il Milan dovrà essere convincente affinché il giocatore possa abbracciare appieno il progetto di Casa Milan e di Pioli, ma l’inserimento del Newcastle potrebbe rovinare tutto.

I rumor di mercato – riporta fichajes.net – suggeriscono che il Newcastle sia uno dei club interessati ad acquistare De Paul. L’argentino potrebbe seriamente lasciare l’Atletico Madrid al termine della stagione, dopo un trasferimento da Udinese per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. De Paul, tuttavia, non ha fornito prestazioni all’altezza delle aspettative, ma ciò non ha scalfito l’interesse di diverse squadre.

Per portare De Paul a Newcastle, tuttavia, sarà necessario un investimento considerevole, non molto lontano dalla cifra pagata dai colchoneros. D’altronde, secondo transfermarkt.it, è sempre di 40 milioni di euro il costo del cartellino di De Paul, che nonostante il calo di rendimento drastico, continua ad avere mercato.

Nonostante le difficoltà, la cessione di De Paul potrebbe rappresentare un’opportunità per il Milan. Il centrocampista argentino è dotato di grandi qualità tecniche, visione di gioco e abilità nel fornire assist decisivi. La sua presenza nel centrocampo rossonero potrebbe apportare una nuova dimensione tattica alla squadra e aumentare il potenziale offensivo.