Milan, Tapiro d’Oro a Pioli: “Quando vai così in alto…”

Pioli ha ricevuto il famoso Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia dopo l’eliminazione del Milan in Champions per mano dell’Inter.

L’impresa era di quelle difficili, ma Stefano Pioli e il Milan credevano di potercela fare. Purtroppo, è stata l’Inter ad avere la meglio e a conquistare la finale di Champions League. C’è tanta delusione, sia per l’eliminazione sia per il fatto che essa sia avvenuta contro gli acerrimi rivali cittadini.

Pioli nel post-partita non ha nascosto il suo rammarico per l’esito della semifinale europea. Al rientro a casa si è anche trovato Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico Striscia la Notizia che gli ha consegnato il celebre Tapiro d’Oro: “Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno. Qualcuno della squadra l’ha delusa?“.

L’allenatore del Milan ha così risposto a Staffelli: “Abbiamo dato il massimo. Quando vai così in alto e poi cadi, ti fai ancora più male“. Il servizio completo andrà in onda questa sera su Canale 5 nella puntata di Striscia la Notizia che sarà trasmessa a partire dalle ore 20:45. In tale occasione si potranno sentire le dichiarazioni integrali di Pioli, chiaramente di umore non positivo.

Milan, ora serve arrivare quarto in Serie A

Eliminato in semifinale, adesso il Milan deve assolutamente cercare di qualificarsi lo stesso alla prossima Champions League. L’obiettivo è chiudere almeno al quarto posto della classifica del campionato. Il calendario ora mette i rossoneri davanti a Sampdoria, Juventus e Verona.

Non bisogna fallire. Anche perché non c’è ancora certezza sulla penalizzazione della Juve per i casi plusvalenze e manovre stipendi. E non è chiaro neppure cosa voglia fare la UEFA con la squadra bianconera, visto che si era parlato di possibile esclusione dalle coppe. Il Diavolo deve cercare di ottenere la qualificazione in Champions sul campo.