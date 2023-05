Sarri al Milan, matrimonio sfumato: Galliani svela il motivo incredibile

Adriano Galliani ha fatto una clamorosa rivelazione durante la sua intervista a Il Corriere della Sera. Maurizio Sarri fu ad un passo dal Milan

Sono giorni concitati per il Milan e per Stefano Pioli. I recenti risultati hanno deluso enormemente l’ambiente e tutta la tifoseria. Sconfitta in Champions League contro l’Inter, sconfitta in campionato contro lo Spezia. La squadra rossonera è apparsa sotto tono, non lucida e poco organizzata in campo. Inevitabilmente, il Milan rischia oggi più che mai di non centrare il quarto posto, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League.

Uno scenario catastrofico, e che ha portato la maggioranza degli appassionati e dei tifosi a scagliarsi contro Stefano Pioli. Ancora una volta, come spesso è accaduto, il tecnico emiliano è stato messo fortemente in discussione. Si attribuiscono a lui i più grandi passi falsi del Milan dell’ultimo periodo. C’è chi chiama a gran voce l’esonero, desideroso di vedere in panchina un nuovo personaggio che possa portare maggiore carisma e aprire un ciclo vincente col Diavolo.

Uno dei nomi più graditi alla tifoseria è quello di Maurizio Sarri, uno che alla guida della Lazio sta facendo molto bene. La prima stagione è stata parecchio complicata, ma in quella attuale il tecnico toscano ha trovato la giusta quadra, facendo giocare notevolmente i suoi giocatori. Il quarto posto in classifica ne è la dimostrazione, anche se la squadra ha abbandonato anzi tempo gli impegni delle Coppe Europee.

Proprio su di lui c’è un retroscena del passato che riguarda anche il Milan. A rivelarlo è stato Adriano Galliani.

Galliani, la rivelazione su Sarri e il Milan

E’ comunque difficile pensare ad un addio di Stefano Pioli al Milan. Il mister rossonero continua a godere della totale fiducia della dirigenza, e con un lungo contratto da 4 milioni e mezzo viene difficile pensarlo esonerato a fine stagione. Il nome di Maurizio Sarri rimane dunque un’utopia al momento. Ma non lo è stato anni fa, quando fu ad un passo dall’approdo nella panchina rossonera. Come facciamo a saperlo? Lo ha rivelato Adriano Galliani in persona.

L’ex AD rossonero, braccio destro di Silvio Berlusconi, ha curato l’area tecnica del Milan per trent’anni, facendone storia di gloria e successi. Lo sappiamo bene. Ebbene, nel 2015, quando il Diavolo aveva bisogno di una nuova guida, la prima scelta è ricaduta proprio su Maurizio Sarri, che tanto bene aveva fatto con l’Empoli riportandolo nella massima serie. Galliani e Berlusconi erano d’accordo sull’ingaggio dell’allenatore toscano, ma poi è sfumata la trattativa. Il motivo? Lo ha spiegato l’Amministratore Delegato ai microfoni de Il Corriere della Sera.

“Ho cambiato idea quando lessi le sue dichiarazioni su un giornale. Disse che Matteo Renzi era peggio di Silvio Berlusconi. E così, alla fine, prendemmo Mihajlovic”. Svelato l’arcano dunque. Una volta compreso che Sarri non nutriva particolare stima nei confronti dell’ex Presidente del Milan, la scelta è ricaduta su Sinisa, oggi stella luminosa nel cielo. Maurizio Sarri è invece approdato al Napoli, e com’è andata lo sappiamo bene tutti.