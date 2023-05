Calciomercato Milan, clamoroso Origi: può succedere davvero

Il futuro di Origi al Milan è pesantemente in bilico, c’è delusione per il suo scarso rendimento: intanto tre squadre sono in agguato.

Paolo Maldini dopo Inter-Milan di Champions League è stato interpellato anche sulla stagione di Divock Origi ed è stato chiaro. Il belga era stato preso per essere il vice di Olivier Giroud e ha reso molto al di sotto delle aspettative.

Solamente due i gol realizzati dall’ex Liverpool, che non è riuscito a incidere quanto si sperava. Nonostante la grande esperienza accumulata con i Reds, con i quali ha vinto sia Premier League sia Champions, il suo impatto in maglia rossonera è stato pressoché nullo. Non è mai stato un goleador e non bisognava attendersi reti a raffica, ma è davvero poco quello che è stato in grado di fare finora in Italia.

Calciomercato Milan, Origi può essere ceduto: piace in Turchia

Il Milan a fine stagione valuterà se dare un’altra occasione a Origi oppure se venderlo. Certamente Maldini e Massara sono disponibili ad ascoltare eventuali offerte. Se ne arriveranno di convincenti, non ci saranno problemi a dare il via libera alla cessione. Da capire anche la volontà dell’attaccante belga.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.com, Origi interessa molto in Turchia. Ci sono tre società che hanno già avviato dei sondaggi: Besiktas, Fenerbahce e Alanyaspor. Nei prossimi giorni se ne potrebbero aggiungere altre. La Super Lig potrebbe essere una buona destinazione per Divock, che con meno pressioni potrebbe trovare maggiore agio nel mettere in campo le sue qualità.

Il Milan lo ha ingaggiato a parametro zero, quindi una cessione a titolo definitivo del cartellino genererebbe una plusvalenza a bilancio. Dopo una stagione deludente, il prezzo non può essere fissato a una cifra alta, però Maldini e Massara nel caso cercheranno di ricavare il più possibile.

L’ex Liverpool ha firmato un contratto fino a giugno 2026 e percepisce uno stipendio da circa 4 milioni di euro netti annui, bonus compresi. Da non sottovalutare neppure un eventuale ritorno in Premier League, dove comunque ci sono delle squadre che lo apprezzano e che lo volevano prima del trasferimento al Milan. Non rimane che attendere la fine della stagione per capire quale sarà il futuro di Origi, determinato a riscattarsi, in rossonero o anche altrove.