Highlights Milan-Sampdoria: la sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Milan-Sampdoria, la cronaca con gli highlights dl match di Serie A disputato a San Siro, sabato 20 maggio per la 36.a giornata di campionato

Accoglienza calorosa a San Siro per il Milan che torna in campo dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Inter. Ospite dei rossoneri una Sampdoria già retrocessa e attesa a breve da novità importanti sul fronte societario.

Il Milan imprime subito un buon ritmo alla partita e sblocca il risultato al 9′ con Leao. Ben imbeccato da Diaz, il portoghese si ritrova solo davanti a Ravaglia e lo batte con un tiro incrociato all’angolino per l’1-0 rossonero che dura, tuttavia, pochissimo. Sul primo affondo offensivo, la Sampdoria trova il pareggio con Quagliarella che ribadisce in rete l’assist di Zanoli, abile a smarcarsi su un Hernandez poco attento.

L’1-1 dei blucerchiati riequilibra il punteggio per soli tre minuti. Al 23′, Olivier Giroud riporta in vantaggio il Milan con un colpo di testa su cross di Diaz, al secondo assist della serata. I rossoneri percepiscono il momento di difficoltà della Sampdoria e accelerano ulteriormente. Al 27′ il netto fallo di Gunter su Leao viene sanzionato con il calcio di rigore che Giroud trasforma, spiazzando Ravaglia. Nel finale di primo tempo, il Milan sfiora il quarto gol con Krunic e crea altre opportunità prima dell’intervallo. La Samp si salva e si resta sul 3-1.

Milan-Sampdoria, il secondo tempo

La prima occasione nella ripresa se la procura la Sampdoria. Sul perfetto spiovente di Quagliarella, Leris angola troppo la conclusione da posizione favorevole in area di rigore. Scampato il pericolo, il Milan riprende il controllo del match e lo chiude con i gol di Diaz e Giroud.

Bellissima l’azione in velocità che libera Tonali in area. Assist immediato per lo spagnolo che deposita in rete a porta vuota. Di potenza la tripletta di Giroud che resiste al contrasto di Nuytinck e segna anche lui a porta sguarnita con Ravaglia battuto. Il 5-1 sigilla definitamente la vittoria del Milan e Pioli manda in campo De Ketalaere al posto di un ottimo Brahim Diaz, autore di due assist e un gol, peraltro con il bacio del logo sulla maglia (sarà un indizio di mercato…)

GOL DI BRAHIM DÍAZ!

MA CHE BEL ASSIST DI SANDRO TONALI 🇮🇹(2000)!!!

Il pubblico di San Siro incita De Ketelaere a ogni tocco palla ma anche stasera manca il guizzo al belga in un finale di partita con poco da segnalare. Il Milan si impone nettamente 5-1 e ora attende i risultati di Inter e Lazio impegnate contro Napoli e Udinese in trasferta. Al momento i rossoneri sono a -1 dalla Lazio, quarta in classifica.