Le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, match valido per la 36esima giornata di Serie A e in programma stasera alle 20.45. Scelte obbligate per Pioli

Quasi tutto pronto per il ritorno in campo del Milan. Stasera, il Diavolo guidato da Stefano Pioli affronterà l’ormai retrocessa Sampdoria. Un match, dunque, molto più utile ai rossoneri, che hanno una disperata necessità di punti per credere ancora nel quarto posto. Non per questo potrà definirsi una gara semplice sotto il punto di vista agonistico, dato che la rivale guidata da Stankovic avrà tutta l’intenzione di imporsi con grinta e orgoglio per non deludere ulteriormente la sua tifoseria.

Bisognerà dunque aspettarsi un match combattuto. Il Milan sa bene che non potrà concedersi ulteriori passi falsi. L’amarezza è ancora grande per l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter in semifinale. Ma il momento è troppo delicato per non rialzarsi e far vincere le emozioni negative. C’è soltanto da rimboccarsi le maniche e dare il tutto per tutto in queste ultime tre gare di campionato, a partire chiaramente da stasera.

Sappiamo bene che non è stata una settimana facile per i rossoneri di Pioli, aggravata oggi da tre infortuni. Il mister dovrà infatti rinunciare a Divock Origi, Aster Vranckx e Ante Rebic, resisi indisponibili nella mattinata per problemi fisici. Nulla di grave per i due attaccanti e il centrocampista, ma la loro assenza stasera priva Stefano Pioli di cambi fondamentali, contando anche il pesantissimo infortunio di Ismael Bennacer. Scelte obbligate dunque per l’allenatore rossonero.

Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Milan e Sampdoria hanno appena diramato le scelte ufficiali di Stefano Pioli e Dejan Stankovic per la gara di questa sera a San Siro. Eccole di seguito

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere. All.: Pioli.

Formazione Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Đuričić, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Tantalocchi, Turk; Amione, Murillo, Murru, Oikonomou; İlkhan, Paoletti, Segovia; De Luca, Jesé, Lammers. All.: Stanković.