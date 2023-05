Napoli-Inter 3-1, un aiuto al Milan dai Campioni d’Italia: la classifica aggiornata

Napoli-Inter è terminata 3-1. Brutta battuta d’arresto per i nerazzurri di Simone Inzaghi. La lotta al quarto posto è sempre più infuocata

Napoli-Inter è storia ormai. Una bellissima gara ha avuto luogo al Maradona a partire dalle 18.00 di questo pomeriggio. La squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta l’enorme superiorità nel gioco e nelle idee. Ha messo sotto la rivale nerazzurra sin dal primo minuto, creando parecchie difficoltà alla difesa di Inzaghi. Il risultato è giusto e meritato. Anzi, il vantaggio sarebbe potuto essere più largo.

A condizionare la gara nel primo tempo c’è stata l’espulsione di Roberto Gagliardini, il quale ha condotto una partita davvero sporca e per nulla sportiva. Sei falli nel complesso, tutti davvero pesanti. Marinelli, assai probabilmente, ci ha perso troppo tempo ad estrarre il secondo giallo che ha portato all’espulsione. Quanto alla gara in sé: tutto è accaduto nel secondo tempo. Le marcature le ha aperte Anguissa con un meraviglioso gol al volo. Il Napoli aveva anche trovato il raddoppio grazie ad una rete di Simeone poi annullata dall’arbitro in campo.

I partenopei hanno rischiato la beffa col pareggio di Lukaku arrivato pochi minuti dopo e nonostante l’inferiorità numerica. Per fortuna, meritatamente, il Napoli l’ha ribaltata grazie ai gol di Di Lorenzo e Gaetano. La vittoria dell’ormai Campione d’Italia può dirla molto bene al Milan. La classifica di stasera parla da sé.

La classifica dopo Napoli-Inter

La sconfitta contro il Napoli rappresenta per l’Inter una brutta battuta d’arresto nella lotta ai primi quattro posti. La sfida è ancora più infuocata dopo la disfatta campana dei nerazzurri. Difatti, questi sono adesso fermi a 66 punti. Il Milan, vittorioso ieri contro la Samp, ha dunque mangiucchiato ben tre punti alla cugina rivale. Adesso sono solo due i punti che le separano. Dovranno però ancora giocare la Lazio (quarta in classifica a 65 punti), la Juventus (seconda in classifica a quota 69) e la Roma (settima a quota 59 punti).

Tutto apertissimo dunque nella lotta ai primi quattro posti. Le distanze sono minime tra tutte le rivali, e le posizioni potenzialmente ribaltabili in vista delle ultime due gare di campionato. Una grande occasione ce l’ha stasera la Lazio, che vincendo contro l’Udinese potrebbe sorpassare l’Inter e piazzarsi al terzo posto. Finale di stagione infuocato!