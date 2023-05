Retrocessione e addio: il Milan lo porta in Italia

Il Milan è pronto ad approfittare del malcontento di questo calciatore di grande qualità e talento. Con la retrocessione andrà via.

Giovani talenti ed occasioni da non perdere. Questo è ciò che il Milan intende seguire in vista del mercato estivo 2023, una sessione molto importante per tornare ai livelli almeno dello scorso anno.

L’idea di Paolo Maldini resta quella di non gettare investimenti e denaro su nomi altisonanti, che possano garantire magari prestazioni sul breve termine ma senza quella continuità in prospettiva che interessa al club.

Basti pensare alla dichiarazione su Paulo Dybala dopo l’Euroderby di martedì: Maldini ha specificato come prendere la Joya a parametro zero sarebbe stato più prestigioso e sostenibile, ma totalmente non in linea con il progetto Milan, votato invece a giovani con il futuro assicurato come De Ketelaere, anche a costo di aspettarli una stagione intera.

Intanto dalla Spagna arriva una notizia di mercato che potrebbe rappresentare un’occasione unica per il Milan. Perché riguarda un calciatore che è sia un talento di prospettiva, sia una vera e propria occasione visto che vuole lasciare a tutti i costi la sua squadra attuale.

Alcaraz, addio già scritto al Southampton

L’edizione del quotidiano AS parla di questo talento argentino, che sta facendo bene in Premier League ma è pronto a fare le valigie. Per un motivo semplice: la sua squadra sta retrocedendo mestamente in Championship, al termine di una stagione fallimentare a livello generale.

Parliamo di Carlos Alcaraz, solo omonimo del noto tennista spagnolo. Centrocampista tuttofare di buona qualità, classe 2002 ed in forza al Southampton. Proprio la squadra fanalino di coda in Premier e dunque ormai ad un passo dalla retrocessione matematica.

Come scrivono dalla Spagna, Alcaraz aspetta solo la fine del campionato con i Saints per poter cominciare a cercare una nuova squadra. Gli interessamenti nei suoi confronti non mancano, visto che il ventenne argentino ha mostrato nella sua prima stagione in Europa di saper ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e saper giocare anche sulla fascia destra.

Il Milan ha già inviato i propri osservatori a visionare Alcaraz durante le recenti gare di Premier, ottenendo riscontri positivi. Si parla di rossoneri dunque molto interessati a portarlo in Serie A. Ma Maldini dovrà fronteggiare la concorrenza di due club, che al pari del Milan puntano forte su giovani di prospettiva: il Brighton di De Zerbi e il Benfica.

Cresciuto nel Racing in Argentina e sbarcato al Southampton solo a gennaio scorso per 13 milioni di euro, Carlos Alcaraz può dunque subito cambiare maglia. Servirà un’offerta convincente, sia al club che al calciatore, per ottenere il sì definitivo.