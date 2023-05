Sky – Brahim Diaz, incontro tra Milan e Real Madrid: volontà chiare

Sky Sport riporta le ultime cruciali novità sul futuro di Brahim Diaz. Incontro tra Milan e Real Madrid per decidere le sorti del folletto iberico. Ma le intenzioni sono chiare

Il Milan è chiamato a delle valutazioni importanti in vista del mercato estivo. Andrà fatto un bilancio netto della rosa per comprendere chi potrà essere ancora utile alla causa rossonera e chi no. Sembrano adesso scontati gli addii di giocatori come Fodé Ballo-Touré, Tiemouè Bakayoko, Sergino Dest, Zlatan Ibrahimovic. Da valutare attentamente anche le posizioni di Aster Vranckx, Tommaso Pobega, Yacine Adli, Ante Rebic e Divock Origi. Insomma, il Milan potrebbe prepararsi ad un grossa rivoluzione in vista della prossima stagione.

Una grossa incognita, ma ben diversa, la rappresenta Brahim Diaz, il trequartista spagnolo che nel corso di questa stagione è stato protagonista in chiaroscuro. Importantissime alcune prestazioni del folletto iberico, deludenti, sin troppo, altre. Brahim Diaz si è dimostrato utile in più zone del campo quest’anno: non solo da trequartista sottopunta, ma anche da esterno d’attacco di destra, posizione quest’ultima dal quale sono scaturite prestazioni di grande aiuto alla squadra. Basta pensare alle gare contro il Napoli Campione d’Italia, ad esempio.

Ma è chiaro che non è semplice la situazione del folletto spagnolo, che in prestito secco al Milan è attualmente chiamato al ritorno al Real Madrid a fine stagione. Sarà davvero un giocatore dei blancos a partire da luglio? Sky riporta delle novità cruciali.

Brahim Diaz, Maldini non ha cambiato idea

Brahim Diaz è al Milan da tre anni attraverso la formula del prestito, tre stagioni intense in cui è sicuramente cresciuto sotto diversi aspetti e in maniera evidente. Paolo Maldini e Stefano Pioli lo stimano molto per le caratteristiche umane e tecniche, e nella stagione in corso avrebbero preso una decisione netta su di lui. A darne conferma è oggi Sky Sport, che ha chiaramente riferito che il Milan ha il solo obiettivo di mantenere tra le sue fila Brahim Diaz. E’ dunque soddisfatto del rendimento, e lo ritiene assolutamente adatto al progetto tecnico degli anni avvenire.

Nei giorni scorsi è arrivata però l’indiscrezione dalla Spagna secondo cui il Real Madrid è pronto a rinnovare il contratto del trequartista, così da reinserirlo nella rosa dei blancos e facendolo diventare parte integrante. E allora come stanno davvero le cose? Secondo Sky Sport, Milan e Real Madrid si incontreranno tra pochi giorni per discutere il futuro del folletto iberico. Il club rossonero vuole un riscatto sul giocatore dopo i tre anni di prestito.

Da capire quali piani, se diversi, il Real si è fatto su Brahim. Ad ogni modo, il rapporto tra i due club è sempre stato disteso e amichevole. Non sarà difficile trovare un buon compromesso.