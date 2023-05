Milan, i calcoli per la corsa Champions: tutte le possibilità

I rossoneri devono provare a centrare la qualificazione per l’Europa che conta e la situazione è ancora molto complessa: le casistiche

L’eliminazione dalla Champions nella semifinale contro l’Inter ha lasciato sicuramente tanta negatività in casa Milan. I rossoneri hanno perso contro i rivali e abbandonato il sogno, e adesso si trovano a rincorrere anche in campionato.

Chiaramente, senza la qualificazione all’Europa che conta per il prossimo anno, il bilancio della stagione sarà senz’altra non confortante, nonostante la squadra abbia ottenuto alcuni risultati importante. Mancare l’accesso alla prossima edizione della Champions, con tutti i benefici economici che ne conseguono, sarebbe un brutto colpo per la società, ma non è ancora detta l’ultima parola.

La situazione è ancora abbastanza complicata perché solo nelle ultime settimane si decideranno le sorti delle varie squadre. Come tutti sanno, vanno in Champions le prime quattro classificate, e al momento il Milan si trova al quinto posto, a -4 dalla Lazio. Le speranze di raggiungere i biancocelesti ci sono ma non sono tante perché la squadra di Sarri ha una partita in meno e tre gare facile in calendario. C’è però da tenere in considerazione la questione legata al verdetto dei tribunali per la Juventus.

Il quinto posto può valere oro per i rossoneri

Con la probabile nuova sentenza per i bianconeri, il quinto posto potrebbe trasformarsi in quarto e dunque dare accesso alla Champions. Non sarebbe uno scenario incredibilmente incoraggiante per il Milan, ma i circa 50 milioni del tesoretto per la qualificazione servono maledettamente al club.

Vediamo allora cosa serve al Diavolo per blindare almeno la quinta posizione. I rossoneri hanno fatto il loro sabato sera battendo la Sampdoria e sono saliti a quota 64 punti, tenendo l’Atalanta a tre lunghezze di distanza (61). La Roma gioca oggi contro la Salernitana e, in caso di vittoria, gli uomini di Mourinho salirebbero a 62. Entrambe possono ancora raggiungere il Milan nelle prossime sfide, ma i rossoneri hanno dei vantaggi.

Il Milan ha gli scontri diretti in vantaggio con l’Atalanta grazie al 2-0 di San Siro e con la Roma sono in parità, ma anche in questo caso la differenza reti premia i rossoneri (+22 contro +12 dei giallorossi). Anche se la squadra di Pioli dovesse perder punti contro Juventus e Verona, avrebbe comunque buone chance di arrivare quinta. Occhio però a un caso in articolare. In caso di arrivo a pari punti si con l’Atalanta che con la Roma, sarebbe invece la Dea a spuntarla per la classifica avulsa. Un’eventualità da tenere comunque in considerazione.