ML – Enzo Raiola a Casa Milan: incontro con la dirigenza (FOTO)

L’agente Enzo Raiola è stato a Casa Milan oggi pomeriggio: incontro legato a calciomercato o semplice visita di cortesia?

La stagione sta per finire ed è normale che i club inizino a fare chiamate e incontri in vista della prossima campagna acquisti. I tifosi del Milan sperano in calciomercato in entrata migliore rispetto a quello dell’ultima estate.

Oggi pomeriggio a Casa Milan c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera ed Enzo Raiola, noto agente sportivo. Della sua agenzia fanno parte i milanisti Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer e Giovanni Alesi (Primavera). Presenti anche altri nomi molto noti come Gianluigi Donnarumma (PSH), Ryan Gravenberch (Bayern Monaco), Alessio Romagnoli (Lazio), Micky van de Ven (Wolfsburg), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Brian Brobbey (Ajax) e altri ancora.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, si sarebbe trattato di una semplice visita di cortesia. Questo fa sapere il club rossonero. Niente discorsi legati al mercato, dunque. Sarà vero? In ogni caso sappiamo che Paolo Maldini e Frederic Massara sono molto attivi nella ricerca dei futuri rinforzi della squadra di Pioli, anche se l’incertezza legata alla qualificazione in Champions League condiziona in parte i piani.