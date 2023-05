Milan, apre la campagna abbonamenti 23/24: dettagli e modalità d’acquisto

L’AC Milan apre la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024. Tutti i dettagli relativi all’acquisto di seguito.

Non è ancora terminata la stagione, ma l’AC Milan sta già programmando la prossima, per la quale ci si augurano altri e nuovi successi sportivi. Ambizioni alle stelle, sempre con il supporto e il calore dell’enorme tifoseria rossonera. Il Milan di Stefano Pioli deve tanto, tantissimo, alla presenza dei suoi sostenitori, che nelle ultime stagioni hanno gremito San Siro per spingere la squadra a dare sempre il massimo. Ebbene, con grande entusiasmo, il club rossonero ha comunicato l’apertura della nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione, quella 2023/2024.

La vendita avrà inizio giorno 25 maggio, dopodomani dunque. L’abbonamento, come di consueto, sarà valido per tutte le diciannove gare casalinghe di campionato del Diavolo, ed include anche la visione della sfida degli Ottavi di finale di Coppa Italia. Chi acquisterà l’abbonamento, informa l’AC Milan con una nota ufficiale, avrà diritto anche agli sconti esclusivi presso tutti gli Store AC Milan e al Museo Mondo Milan.

Ma capiamo come sarà possibile aggiudicarsi l’abbonamento a partire da giorno 25 maggio. Nulla di diverso rispetto alla scorsa stagione.

Milan, abbonamenti 23/24: modalità d’acquisto

Per acquistare il nuovo abbonamento online basterà collegarsi al sito abbonamenti.acmilan.com; oppure di persona presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket. Le modalità sono le seguenti con le relative fasi:

FASE 1 – ABBONATI 2022/23 : dalle ore 17:00 del 25 maggio alle 23:59 dell’11 giugno gli abbonati della stagione 2022/23 potranno confermare il proprio posto, oppure dalle ore 15:00 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno, cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con listino prezzi dedicato.

: dalle ore 17:00 del 25 maggio alle 23:59 dell’11 giugno gli abbonati della stagione 2022/23 potranno confermare il proprio posto, oppure dalle ore 15:00 del 12 giugno alle 23:59 del 14 giugno, cambiare settore e sceglierne uno tra quelli disponibili, con listino prezzi dedicato. FASE 2 – WAITING LIST : dalle ore 15:00 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno, i tifosi che l’anno scorso si erano iscritti alla “Waiting List” potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, avendo a disposizione un listino dedicato.

: dalle ore 15:00 del 15 giugno alle 23:59 del 18 giugno, i tifosi che l’anno scorso si erano iscritti alla “Waiting List” potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, avendo a disposizione un listino dedicato. FASE 3 – NUOVI ABBONAMENTI: dalle ore 15:00 del 20 giugno inizierà l’ultima fase di vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente.

Sullo stesso comunicato, l’AC Milan sottolinea che per la sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione 2023/24 è necessario essere in possesso della CRN Card ( Carta Cuore Rosso Nero) in corso di validità e di un documento d’identità. L’abbonamento viene, infatti, caricato sulla CRN, che è indispensabile per accedere allo stadio. Come per la stagione in corso, è possibile cedere il diritto d’accesso di qualsiasi gara ad un altro titolare di carta CRN, tramite il cambio di nominativo che è gratuito.