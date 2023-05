Milan, vice Bennacer dalla Premier? Super occasione a zero

Il Milan cerca un regista per rimpiazzare l’infortunato Bennacer: un’idea potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

L’infortunio di Ismael Bennacer rappresenta un grosso problema per la squadra rossonera, che deve fare a meno di lui per almeno 6 mesi. Una perdita pesantissima, trattandosi di un indiscusso titolare della formazione di Stefano Pioli.

Il Milan sta già lavorando per rinforzare il centrocampo nella prossima finestra estiva del calciomercato. In questi giorni si parla con insistenza dei contatti avviati per Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea. L’inglese è forte fisicamente, dotato di buona tecnica e abile negli inserimenti. Era un pupillo di Maurizio Sarri quando quest’ultimo allenava i Blues. Servono circa 20 milioni di euro per comprarlo.

Calciomercato Milan, serve un regista a centrocampo

Loftus-Cheek potrebbe essere un buon rinforzo per il Milan, che però ha anche bisogno di un vero e proprio regista. Serve un’alternativa a Bennacer, l’unico metronomo di cui dispone Pioli a centrocampo. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero pescarlo sempre in Premier League.

Tra i giocatori che potrebbero fare comodo al centrocampo del Milan ce n’è uno che può arrivare a parametro zero. Ci riferiamo a Youri Tielemans, 26enne in scadenza di contratto. Con il Leicester City è vicino alla retrocessione in Championship e vuole cambiare squadra. Spesso si è parlato di un suo trasferimento all’Arsenal e recentemente è emerso anche l’interesse della Roma.

Tielemans potrebbe essere un buon colpo per Pioli, le sue caratteristiche sarebbero utili alla mediana rossonera. Geoffrey Moncada lo conosce dai tempi del Monaco, dove il belga non era riuscito a brillare dopo essersi messo in luce in patria nell’Anderlecht. Al Leicester le cose sono andate meglio, anche se in questa stagione la squadra ha profondamente deluso e rischia di non essere presente nella prossima Premier League.

Le richieste non mancano a Tielemans, che non ha ancora deciso quale maglia indosserà. Alcune fonti lo danno per futuro rinforzo dell’Arsenal, però al momento è tutto aperto. Il peso economico delle offerte avrà sicuramente un’incidenza nella scelta del giocatore, che comunque dovrà anche valutare il migliore progetto sportivo per lui.