Fiorentina-Inter, sciopero del tifo della Curva Nord: cosa è successo

La tifoseria organizzata nerazzurra si è ribellata contro l’Inter per la questione legata ai biglietti della finale di Istanbul. Presa di posizione netta

Si è scatenato il caos attorno all’Inter e alla sua tifoseria organizzata. La Curva Nord, infatti, ha alzato la voce contro il club nerazzurro, accusandolo di non averla favorita nella vendita dei biglietti per la finale di Istanbul che vedrà rivali l’Inter e il Manchester City. Nello specifico, gli ultras nerazzurri si sono lamentati veemente con un comunicato nel quale chiedono al club rassicurazioni immediate. Pena, una presa di posizione netta già nella finale di Coppa Italia di stasera contro la Fiorentina.

Nel comunicato della Curva Nord si apprendono i reali motivi della protesta. “Non è pensabile che il tifo organizzato debba mettersi in coda con le centinaia di migliaia di interisti che da tutto il mondo hanno desiderio di assistere ad un incontro unicamente in virtù dell’importanza che ricopre, interisti come noi di certo ma che per lo più durante l’anno non hanno sicuramente compiuto mai alcun sacrificio per esser costantemente presenti né in casa né in trasferta” recita la nota degli ultras.

Continuando, nel comunicato si evince una chiara minaccia, come accennato. “Trovate una soluzione!!! Come Curva Nord non accetteremo passivamente di vederci relegati a spettatori di altri interisti (che non potranno certo avere le competenze e le capacità per sostituirci nella guida del tifo) senza prendere una decisa posizione già a partire dall’incontro di domani qualora non ottenessimo rassicurazioni”.

Tale comunicato è stato pubblicato sul profilo Instagram Ufficiale della Curva Nord nella giornata di ieri. Oggi, è arrivata la presa di posizione netta. Già stasera verranno attuati i primi provvedimenti di protesta contro la squadra guidata da Simone Inzaghi. Ecco cosa farà la Curva Nord.

Curva Nord, astensione dal tifo nella finale

Stasera, alle ore 21.00, andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter. La Curva Nord, come aveva minacciato nella giornata di ieri, è pronta a vendicarsi della mancata risposta del club nerazzurro alla richiesta di rassicurazione sulla vendita dei biglietti della finale di Istanbul. Con una ulteriore nota su Instagram, gli ultras nerazzurri hanno comunicato il modo in cui protesteranno stasera, dicendosi stufi dell’indifferenza dell’Inter.

“La misura è colma. Oggi astensione dal tifo. Le auspicate rassicurazioni invocate in diverse sedi non hanno sortito alcun effetto su una società che evidentemente è disposta a privarsi dei propri tifosi più fedeli per agevolare gente che la fedeltà non sa neppure cosa sia. Per rispetto della nostra dignità oggi ci asterremo dal tifo per tutto il corso del primo tempo per manifestare legittimamente il nostro dissenso. Continuiamo a confidare in una sollecita risoluzione della questione!!! Per il bene dell’Inter e dei suoi tifosi più fedeli“.

Nessuna coreografia, striscione, bandiera o coro dunque per la squadra nerazzurra durante il primo tempo di Fiorentina-Inter. I tifosi vogliono far sentire tutta la loro frustrazione sino ai piani alti del club nerazzurro.