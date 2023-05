Calciomercato Milan, colpo dallo United: clamoroso ritorno possibile

Il club rossonero sta valutando un ritorno di fiamma per la prossima campagna acquisti: il laterale piace anche ai bianconeri e ai capitolini

I discorsi sul mercato stanno prendendo il sopravvento su quelli di campo in queste ultime settimane. La stagione è davvero quasi volta alla conclusione e il Milan deve mantenere il quarto posto per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il club rossonero otterrebbe così gli importantissimi introiti derivanti dall’accesso alla più importante competizione europea, ovvero una cifra intorno ai 50 milioni complessivi. Una boccata d’ossigeno per le casse della società, che potrebbe dunque guardare al prossimo calciomercato estivo con molta più serenità. Sarebbe possibile, di conseguenza, anche alzare l’asticella del livello degli obiettivi per gli innesti in rosa.

L’obiettivo del centravanti è la priorità per il Diavolo, ma Paolo Maldini e Ricky Massara sanno bene che c’è da lavorare anche negli altri reparti, dalla difesa al centrocampo. Le alternative non hanno convinto durante la stagione e Stefano Pioli ha bisogno di elementi che possono far rifiatare i titolari senza che se ne rimpianga troppo l’assenza. Qualche nome lo si sta già valutando con attenzione.

Milan, ritorno di fiamma per Diogo Dalot

Tra questi si valuta anche un ritorno di fiamma inaspettato. Stiamo parlando di un terzino che ha fatto molto bene con la maglia del Diavolo nella stagione 2020-21. Il riferimento è chiaramente a Diogo Dalot.

Il portoghese era stato preso in prestito ma poi non era stato riscattato perché la cifra era troppo alta. Il difensore è tornato dunque al Manchester United e in questi ultimi due anni ha fatto molto bene, tanto che i Red Devils ora vorrebbero provare a rinnovargli il contratto, che scade nel giugno del 2024, quindi tra un anno. In questa stagione ha collezionato ben 41 presenze complessive fra Premier League, coppe nazionali ed Europa League, collezionando anche 2 gol e 2 assist.

Il club inglese lo vorrebbe trattenere ma, come riportato da Manchestereveningnews, su di lui ci sono tante squadre interessate, fra cui proprio lo stesso Milan, che pensa a un clamoroso ritorno. Dalot rappresenterebbe un’ottima soluzione da esterno basso anche per la sua duttilità e la possibilità di giocare sia a destra che a sinistra. La concorrenza però non manca perché il terzino classe 1999 piace in Italia alla Juventus e alla Roma, mentre in Spagna ci pensa l’Atletico Madrid.