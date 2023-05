Il Besiktas fa spesa in Italia: nel mirino c’è anche il rossonero

Una delle squadre turche più importanti del momento è pronta a saccheggiare il campionato di Serie A. Il milanista è tra i più richiesti.

Il campionato turco ultimamente è in forte ascesa. Nonostante fosse considerato quasi da sempre un torneo di secondo livello, rispetto ai top in Europa, si sta facendo valere grazie ai tanti investimenti recenti, anche di spessore internazionale.

Il Galatasaray è il dominato incontrastato, visto che la società di Istanbul è riuscita ad accaparrarsi elementi di qualità come Mertens, Zaniolo e Icardi. Ma anche le rivali non scherzano, volendo competere al massimo per il titolo e nelle manifestazioni Uefa.

Ecco perché di recente si parla di un Besiktas pronto a investire fortemente su calciatori occidentali per fronteggiare lo strapotere dei cugini del Galatasaray. La squadra bianconera ha già tra le proprie fila dei talenti internazionali come gli inglesi Alli e Redmond o il portoghese Gedson Fernandes. Ma vuole rinforzarsi ancor di più in estate, virando verso il campionato italiano.

Origi nel mirino del Besiktas: a breve l’offerta

A parlare di ciò è stato il quotidiano sportivo turco Fanatik, che rivela come gli emissari del Besiktas siano diretti in Italia per tentare un paio di colpi di spessore per far accrescere esperienza e qualità nella rosa bianconera.

Uno degli obiettivi concreti dei turchi è Divock Origi. Non è una novità, visto che da giorni si parla di un possibile futuro in Turchia per il belga, in uscita dal Milan. Diverse società della Superlig avrebbero manifestato interesse nei confronti del classe ’95, nonostante una stagione finora insufficiente.

Il Besiktas deve sostituire il sicuro partente Muleka, bomber congolese che ha deluso le aspettative (solo 4 reti in stagione) e vuole farlo ingaggiando Origi dal Milan. I rossoneri sono disposti ad ascoltare le proposte del club turco sperando in una plusvalenza. L’ex Liverpool è giunto lo scorso anno a costo zero ed oggi Maldini punta ad ottenere almeno 5-6 milioni di euro dalla cessione del 28enne.

Non solo Origi. Il Besiktas avrebbe in mente anche di strappare il sì di Stephan El Shaarawy. L’attaccante della Roma è in scadenza di contratto e la società di Istanbul da qualche giorno sta tentando di convincere l’entourage ad accettare il trasferimento in Turchia. Un’altra insidia per il Milan stesso, visto che di recente si è parlato dell’ipotesi di un ritorno di El Shaarawy a Milanello in caso di mancato rinnovo con i giallorossi.