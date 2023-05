Milan, Leao non firma domani: nessun dubbio sul rinnovo

L’ufficialità del rinnovo dell’attaccante portoghese con il club rossonero non arriverà domani, ma non c’è alcun intoppo

Uno dei temi più ricorrenti in casa Milan in questi ultimi mesi è stato quello del rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha tenuto a lungo i tifosi con il fiato sospeso durante questa stagione, prima di far tirare a tutti un respiro di sollievo.

Dopo una trattativa durata quasi un anno e piena di ostacoli, tra le richieste degli agenti e la questione della multa da pagare allo Sporting Lisbona, alla fine tutto si è concluso per il meglio. L’ex Lille e la società rossonera hanno trovato l’accordo definitivo per il prolungamento fino al 2028. Un accordo molto importante e arrivato nonostante il club non fosse ancora certo dell’accesso alla prossima Champions League, e quindi dell’ottenimento degli importanti ricavi.

La notizia positiva era arrivata alla vigilia dell’Euroderby contro l’Inter e in un certo senso aveva alleviato la delusione dei sostenitori del Diavolo. Nulla toglie che in estate possano arrivare assalti dai top club europei per il classe ’99, ma adesso sicuramente il Milan può stare più tranquillo, anche perché la cifra della clausola rescissoria è salita ulteriormente, arrivando addirittura a 175 milioni.

Leao, il rinnovo non è in dubbio: la prossima settimana può arrivare l’ufficialità

Ogni dettaglio è stato definito e, stando alle ultime indiscrezioni, l’ufficialità si attendeva per venerdì 26 maggio, quindi domani. Tuttavia, nelle ultime ore sono arrivate notizie diverse e sembra proprio che il tutto sia stato rimandato.

Sembrava tutto pronto per vedere la firma di Leao per il rinnovo con il Milan nella giornata di domani, e invece ci sarà ancora da aspettare. Possibile che al momento il focus sia sulla preparazione dell’importantissima partita contro la Juventus, in programma domenica sera all’Allianz Stadium, per cui il momento buono dovrebbe arrivare nella prossima settimana.

Di certo non c’è nessun intoppo e, a prescindere da quale sarà l’effettiva data dell’ufficialità per il rinnovo, tutto è assolutamente definito e non c’è alcun tipo di problema. Il prolungamento del 23enne con i rossoneri non è in discussione e a giorni verrà messo nero su bianco e ufficializzato, per la gioia di tutti i tifosi del Milan.