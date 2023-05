Calciomercato Milan, accordo per il centrocampista: arriva la fumata bianca

Pare tutto fatto e scritto per il centrocampista, che andrà a rinforzare il reparto mediano dei rossoneri per la prossima stagione.

Il calciomercato estivo non è ancora entrato nel vivo, visto che mancano ancora alcune settimane al termine ufficiale della stagione calcistica 2022-2023. Eppure il Milan si sta dando da fare già alla grande. I rossoneri sanno di dover rinforzare parte della rosa, visto che in alcuni reparti Stefano Pioli si è trovato sguarnito e senza un grosso aiuto dalle risorse in panchina a disposizione.

Il primo colpo del Milan sembra da tempo essere già stato prenotato. Ovvero Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta che dovrebbe firmare a breve. Arriverà a costo zero, dopo la scadenza di contratto con il suo attuale club.

Ma anche il secondo acquisto estivo dovrebbe giungere con la medesima formula. Il Milan infatti è sempre più vicino a trovare l’accordo per il calciatore, ormai futuro svincolato di lusso, considerato una prima scelta da Maldini e Massara per il centrocampo che verrà.

Kamada sempre più vicino: ora tocca al Milan

Il giocatore in questione è Daichi Kamada, forse l’obiettivo più chiacchierato negli ultimi giorni in casa Milan. Trequartista giapponese, classe 1996, ormai pronto a lasciare l’Eintracht Francoforte per scadenza di contratto.

Secondo le ultime informazioni raccolte da Fabrizio Romano, noto cronista ed esperto di mercato di Sky Sport, il Milan appare ormai vicinissimo ad ottenere il sì di Kamada. Anzi, pare che il calciatore nipponico e il suo entourage abbiano già dato parere positivo all’ipotesi rossonera, preferita anche ad altre destinazioni come Napoli o Borussia Dortmund.

AC Milan will make a decision soon on Daichi Kamada deal, as the agreement on free transfer is close — up to the club now. 🔴⚫️🇯🇵 #transfers Ruben Loftus-Cheek remains priority target in the midfield. Talks continue with Chelsea and player side. pic.twitter.com/lwqBqoSAEz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2023

La fumata bianca è ad un passo. Ora pare dipendere tutto dal Milan, che ha dunque in pugno il benestare di Kamada ma prima di chiudere l’affare e far firmare il nuovo contratto al trequartista vuole valutare diverse questioni. In primis quella relativa a Brahim Diaz, fantasista spagnolo in prestito dal Real Madrid, ancora in bilico tra la permanenza in rossonero o il ritorno in Liga.

Romano ha aggiunto anche che oltre a Kamada, il Milan punta ancora a rinforzare il centrocampo con un elemento di quantità ed esperienza come Ruben Loftus-Cheek. Il mediano inglese del Chelsea è la prima scelta, anche per compensare l’infortunio di Bennacer; dialoghi ancora in corso e ottimismo che circola dalle parti di via Aldo Rossi.