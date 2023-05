Futuro Leao, il Milan avvisa le big: novità sulla clausola

Il Milan è intenzionato a puntare per tanti anni su Rafael Leão. L’accordo per il rinnovo è stato trovato, ora manca solo l’annuncio ufficiale. Nel frattempo spunta un ulteriore dettaglio

Un ulteriore dettaglio, importante, sul contratto di Rafael Leão. Ormai si sa davvero tutto sull’accordo che porterà il portoghese a legarsi al Milan fino al 30 giugno 2028, ma stamani La Gazzetta dello Sport ha svelato un particolare relativo alla clausola rescissoria.

C’è, infatti, un ulteriore avvertimento ai club interessati a Leao. Chi vuole strapparlo al Milan, pagando i 175 milioni di euro della clausola, potrà farlo solamente nel mese di luglio.

Il club rossonero, in accordo con l’entourage del portoghese, ha così voluto evitare preventivamente un assalto al giocatore negli ultimi giorni di calciomercato, quelli che sono considerati i più caldi, ma anche i più ‘folli’. Il Chelsea, che più di altre squadre, ha mostrato interesse nei confronti dell’ex Lille, è dunque avvertito.

Attesa per la firma

Il Milan ha voglia di puntare per tanti sul proprio attaccante, blindato da un nuovo accordo di ben cinque stagioni. Leao, come raccontato in questi giorni, si appresta a firmare un contratto che gli permetterà di guadagnare una cifra vicina ai 6,5/7 milioni di euro netti a stagione, con i bonus (stipendio fisso da 5 milioni di euro). Un balzo in avanti importante, che lo porterà ad essere il calciatore più pagato della rosa del Milan.

La firma sul contratto di Leao sembra essere diventata una vera e propria telenovela. L’annuncio ufficiale del suo rinnovo non verrà dato nella giornata di oggi, ma bisognerà aspettare la settimana prossima, dopo la partita contro la Juventus. Leao è atteso a Casa Milan, verosimilmente con il suo entourage e la sua famiglia per mettere nero su bianco. Dalle parti di via Aldo Rossi sarà una vera e propria festa, che il Diavolo si augura di festeggiare con il pass per la Champions League in tasca.