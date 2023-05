Milan, il Lille vuole soffiarti un attaccante: contatti avviati

Il Lille è intenzionato a fare sul serio per un attaccante che tanto piace a Paolo Maldini e Frederic Massara. A rivelarne i dettagli è Fabrizio Romano

Il Milan è pronto a rifare il suo attacco, uno dei reparti più in difficoltà nel corso della stagione. Divock Origi, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimovic hanno lasciato al solo Giroud il compito di guidare l’attacco, complici i numerosi infortuni occorsi ai tre. Il francese, a 36 anni e con un Mondiale da protagonista di mezzo, ha fatto il possibile, ma in alcuni momenti la stanchezza si è fatta sentire eccome. Ne ha pagato tutta la squadra, che in diversi momenti ha avuto chiare difficoltà di finalizzazione.

La prossima stagione il club rossonero vuole mantenere alte le sue ambizioni e recuperare agli errori precedenti. Per questo è pronto a rivoluzionare il suo reparto d’attacco, salutando chi non ha dato buon contributo e accogliendo potenziali uomini chiave. Attualmente, i nomi di centravanti che gravitano in orbitano Milan sono diversi. Più o meno blasonati. Da Alvaro Morata, a Gianluca Scamacca. Ma anche Rasmus Hojlund e Lois Openda.

Ma non soltanto. Come informato qualche mese fa, gli osservatori del Milan hanno redatto report solo positivi su un talento dell’attacco militante in Jupiler Pro League, massima serie del calcio belga. Un campionato che il club rossonero non ha mai perso di vista, e dal quale ha pescato diversi giocatori tra i quali Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere. L’attaccante in questione ha tutte le sembianze di un prodigio. Parlano i numeri per lui, ma c’è già una grossa minaccia in agguato.

Milan, numeri da paura per l’attaccante: Lille pronto ad anticipare tutti

Il Milan ha messo nel mirino da mesi Gift Orban. Di chi si tratta vi starete chiedendo. Parliamo chiaramente di un giovane, ancora poco blasonato, ma che ha attirato in pochissimo tempo l’attenzione di club molto importanti. Di nazionalità a metà tra quelle nigeriane e quelle togolesi, Orban è un classe 2002 dalle caratteristiche stupefacenti. Lo dicono, come accennato, i suoi numeri. 20 presenze in questa stagione con la maglia del Gent, tra campionato e coppe, e ben 20 reti segnate. Da aggiungere anche 2 assist.

Il ragazzo, praticamente, ha segnato un gol ogni 76 minuti. Statistiche davvero sorprendenti, e che inevitabilmente lo hanno messo al centro dei riflettori. Il Milan lo segue davvero da tanti mesi, ma come informa Fabrizio Romano c’è il Lille che sta provando ad anticipare qualsiasi concorrenza. Anche quella del Napoli, alla ricerca di un sostituto di Victor Osimhen, sempre più in direzione di un top club europeo.

Il club francese, tra l’altro quello che ha portato all’exploit proprio Osimhen, ha già allacciato i contatti col Gent e con gli agenti di Orban. L’intenzione principale è quella di sostituire Jonathan David, un altro che il Lille ha cresciuto in maniera eccelsa. Per il canadese sono in arrivo super offerte. Anche il Milan, ricordiamolo, gli è stato accostato, ma probabilmente le pretese economiche del Lille sono troppo onerose (40-50 milioni). Il LOSC sembra aver dunque scelto l’erede di David.

Orban potrebbe essere l’ennesimo attaccante ad imporsi nel campionato francese e che tra qualche anno il Lille sarà in grado di vendere a cifre enormi. D’altronde, il Gent non potrà chiedere chissà quale cifra per lui, tra i 10 e i 12 milioni. Anche David, è bene sottolinearlo, è arrivato in Francia dal Gent. Ci ha messo poco a diventare un signor centravanti! Orban potrebbe seguire le sue orme e imitare il percorso verso il successo.