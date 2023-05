Milan in Supercoppa Italiana, è ancora possibile: ecco come

Il Milan può avere ancora la possibilità di disputare la Supercoppa Italiana della prossima stagione. Il nuovo format apre all’ipotesi. Ecco perché

La Supercoppa Italiana ha lasciato un amaro ricordo al Milan nella stagione in corso. Da vincitrice dello Scudetto dello scorso anno, i rossoneri hanno sfidato l’Inter, vincitrice della Coppa Italia. Sappiamo tutti com’è andata la finalissima disputata a Riad. Un sonoro 0-3 in favore della squadra guidata da Simone Inzaghi. A deludere maggiormente la prestazione del Diavolo, totalmente sottomesso alla superiorità della cugina rivale.

La Supercoppa Italiana poteva rappresentare il primo trofeo della stagione rossonera, purtroppo però finito nella mani dell’Inter, meritatamente. Ma nulla vieta che il Milan possa tornare a contendersi la Coppa in questione nel 2024, se e solo si verificheranno alcune condizioni. A permettere alla squadra di Stefano Pioli di partecipare alla Supercoppa Italiana della prossima stagione sarà il nuovo format. Come ufficializzato a marzo, la Lega Serie A ha stipulato un accordo con l’Arabia Saudita per la disputa di quattro delle prossime sei edizioni della competizione.

Dunque, per i prossimi due anni, la Supercoppa verrà giocata in territorio arabo, ci sarà poi una sosta di due anni, per poi tornare nei restanti due nel paese orientale. Ma la vera novità sta appunto nel nuovo format, ripreso da quello spagnolo. La Supercoppa verrà contesa in una final four. E il Milan, in vista del finale di stagione, potrebbe conquistarsi la possibilità di parteciparvi. Ecco perché.

Milan, la prossima Supercoppa contesa con la Lazio

Sino ad oggi, la Supercoppa Italiana si è giocata in una finale secca tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia della precedente stagione. A partire del 2024, come accennato, saranno ben quattro le squadre che si contenteranno il trofeo in una final four. Quali squadre potranno parteciparvi? Ebbene: la prima e la seconda classificata della Serie A e le due finaliste della Coppa Italia della stagione precedente. Dunque, a conti fatti, sono già decise le prime tre squadre che parteciperanno alla final four della Supercoppa del 2024: Napoli, Inter e Fiorentina.

Per decretare la quarta semifinalista, bisognerà guardare alla seconda classificata del campionato in corso. Al momento è la Lazio, ma la stagione non è ancora terminata. Il Milan vede i biancocelesti distanti quattro punti, ma con ancora due gare di Serie A da disputare. Tutto potrebbe dunque ribaltarsi. Ricordiamo infatti che l’Inter, terza in classifica, disputerà già per merito la final four, avendo alzato al cielo poche ore fa la Coppa Italia. Se il Diavolo di Pioli dovesse riuscire a recuperare i quattro punti di svantaggio alla Lazio, seguirebbe dunque le altre tre semifinaliste alla volta dell’Arabia Saudita.

Ad ogni modo, gli accoppiamenti vengono decisi abbinando la vincitrice dello Scudetto (Napoli) con la finalista perdente in Coppa Italia (Fiorentina) per il primo match; la vincente del trofeo Coppa Italia (Inter) con la seconda classificata per quanto riguardo la seconda semifinale (Lazio/Milan).