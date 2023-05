Milan, un altro rinnovo dopo Leao: Maldini scatenato

Non solo Leao, il Milan è pronto a blindare anche un altro giocatore della squadra di Pioli: Maldini vuole chiudere l’accordo presto.

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao è stata lunga e complicata, ma finalmente è giunta alla fumata bianca. La presenza di un corposo risarcimento da corrispondere allo Sporting Lisbona ha reso tutto più difficile e alla fine il Milan ha deciso di pagare buona parte di 20,6 milioni di euro previsti. Una mossa che ha sbloccato l’operazione.

La firme sul nuovo contratto verranno messe la prossima settimana, quando il club diramerà il comunicato ufficiale e pubblicherà le foto di rito. Un momento che i tifosi aspettano da tempo. Il portoghese andrà a percepire uno stipendio da 5 milioni di euro netti annui più bonus fino al 2028. Un bell’aumento rispetto all’attuale ingaggio da 1,5 milioni. Confermata anche la presenza della clausola di risoluzione, che da 150 passerà a circa 170 milioni.

Non solo Leao: altra firma in programma

Sbrigata la pratica Leao, il Milan ha nei propri piani anche un altro rinnovo. Si tratta di quello di Mike Maignan, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e va comunque blindato dagli eventuali assalti di club esteri. La società rossonera vuole assolutamente tenersi il portiere francese ed è pronto ad aumentargli lo stipendio.

Oggi Maignan percepisce circa 2,8 milioni netti a stagione, si può facilmente immaginare che il nuovo stipendio possa passare a 3,5-4 milioni. Soldi meritati per l’ex Lille, che ha dimostrato di essere uno dei migliori estremi difensori del mondi. Chiaramente, il Milan vuole tutelarsi da eventuali assalti di alcune big europee. In Premier League farebbe molto comodo a squadre come Manchester United e Chelsea, che stanno pensando di cambiare il loro numero 1.

Ma Maignan è felice a Milano e non sta pensando a un eventuale trasferimento altrove. Si sente apprezzato da tutti nell’ambiente rossonero e il rinnovo del contratto sarà un ulteriore attestato di riconoscimento per lui. A fine campionato Paolo Maldini e Frederic Massara si siederanno a un tavolo con l’entourage di Mike per negoziare il nuovo accordo. Non dovrebbe essere una trattativa complicata, la dirigenza rossonera è fiduciosa di poter chiudere in tempi brevi.