Juventus-Milan, conferenza stampa di Pioli in diretta: dichiarazioni in tempo reale

Tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero nella conferenza stampa di viglia alla sfida contro la squadra bianconera

Domani sera all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Milan, gara valida per la 37esima e penultima giornata di Serie A. I rossoneri devono difendere la quarta posizione dall’assalto dei bianconeri per garantirsi l’ingresso in Champions League per la prossima stagione.

La squadra di Stefano Pioli è a quota 64 punti e per tirare i bianconeri fuori dalla corsa ha bisogno anche solo di non perdere. A quel punto al Diavolo basterebbe vincere l’ultima partita contro il Verona per raggiungere un traguardo che a inizio stagione era considerato come l’obiettivo minimo stagionale. Il tecnico ha ritrovato praticamente la rosa quasi al completo, ad eccezione di Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic.

La Vecchia Signora invece è alle prese con diversi problemi di formazione, a partire dalle assenze di Fagioli e Pogba, e con Dusan Vlahovic in dubbio per un affaticamento. I bianconeri però devono assolutamente vincere perché è la loro ultima opportunità di rientrare in gioco per la corsa Champions, dopo una nuova penalizzazione che ha stroncato loro le gambe.

Di questi temi parlerà a breve Stefano Pioli in conferenza stampa. Segui tutte le dichiarazioni del tecnico in tempo reale.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli

Sulla partita di domani

Una settimana pulita non ce l’avevamo da tanto tempo e abbiamo provato a recuperare energie. E’ Juventus-Milan, troveremo una squadra determinata che ha ottenuto più punti in gare casalinghe insieme al Napoli. Non è mai il singolo che determina le sorti della gara. Domani dobbiamo mettere in campo una prestazione di alto livello perché abbiamo avuto tempo di prepararla.

Calcoli? Non sappiamo come andranno le partite. Se vogliamo fare un risultato positivo a Torino dobbiamo fare una bella prestazione. I risultati di oggi non cambieranno il nostro atteggiamenti

Sulla penalizzazione della Juve

Non è una nostra preoccupazione. Noi sappiamo come dobbiamo affrontare la partita. Sono sicuro che la Juventus farà comunque una grande gara perché vorrà dimostrare tante cose. Ma noi vorremmo non arrivare all’ultima giornata ancora in bilico. Siamo tutti d’accorsi che la tempistica non è regolare. Ci auguriamo che sia una situazione definitiva ma i tempi devono essere migliori.

Sul percorso

Sarà la continuazione di un percorso. Non bisogna mai dimenticare da dove siamo partiti, ma non è la conclusione. Solo la continuazione di un percorso che quest’anno ha visto degli alti bassi, ma solo in campionato.

Sul voto alla squadra

Non voglio dare voti alla squadra adesso perché ancora possiamo arrivare sia secondi che sesti. Il nostro obiettivo è quello di vincere per chiudere subito alla questione Champions. Ci dividiamo sempre le nostre responsabilità e il nostro è un modo positivo per continuare a cresce e a far meglio.

Su Ibrahimovic

Ibra nel mio staff? Sinceramente no. Non ho ancora affrontato con Zlatan la sua ambizione per il futuro calcistico o meno. Lui è molto determinato a recuperare per provare a giocare l’ultima di campionato con il Verona.

Su Leao

La testa di Rafa è costante e continua, soprattutto nell’atteggiamento. Non potrà che continuare questa crescita e lui ha tutto per diventare uno dei migliori giocatori al mondo. Ma deve avere un’ossessione per migliorarsi tutti i giorni. Rafa ce l’ha in testa questa volontà, ma rimane comunque un ragazzo ancora giovane, non completamente formato dal punto di vista calcistico.