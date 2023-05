Non solo Kamada: Milan, caccia a nuovi colpi a parametro zero

Il Milan continua a monitorare altri potenziali acquisti a parametro zero in vista dell’estate, dopo aver già bloccato il giapponese Kamada.

In questi giorni si fa un gran parlare di un colpo in canna per il Milan, che rappresenterebbe l’inizio effettivo della sessione di mercato estiva per la società rossonera.

Ovvero l’ingaggio di Daichi Kamada, trequartista giapponese in arrivo dall’Eintracht Francoforte. Un colpo doppiamente intelligente, visto che si tratta di un centrocampista offensivo di qualità (che può rimpiazzare Brahim Diaz), ma anche perché arriverebbe a parametro zero, vista la scadenza di contratto con i tedeschi.

Ma non finisce qui. Viste le numerose occasioni sul mercato dei futuri svincolati, pare che Paolo Maldini stia valutando altri innesti con la stessa formula, sfruttando la scadenza naturale di contratto di questi elementi molto appetibili.

Due attaccanti in scadenza: Maldini sonda il terreno

Oltre a Kamada dunque non è affatto impossibile che il Milan si assicuri altri calciatori a costo zero. Intanto va detto che Maldini e Massara hanno già agito per rinforzare il reparto portieri nello stesso modo, andando a sottoscrivere pre-contratti con due estremi difensori in scadenza.

Marco Sportiello, ormai pronto a lasciare l’Atalanta, sarà il nuovo secondo portiere del Milan. Una scelta dettata dal rapporto che ha avuto in passato con mister Pioli alla Fiorentina. Ma a parametro zero arriverà anche Noah Raveyre, giovane e talentuosissimo estremo difensore francese, classe 2005, che non rinnoverà con il Saint-Étienne e tenterà l’avventura milanista.

Ma nelle idee dei dirigenti del Milan c’è anche l’ipotesi di rinforzare l’attacco con un paio di colpi a zero euro. Infatti Tuttosport conferma come i rossoneri siano sulle tracce di Marcus Thuram, uno dei futuri svincolati più ambiti d’Europa. Il duttile attaccante francese dirà addio al Borussia Mõchengladbach. Il figlio d’arte piace anche a Inter, Atletico Madrid e Borussia Dortmund, dunque non sarà una passeggiata convincerlo a sbarcare al Milan.

Chiudiamo con un profilo italiano, sempre per l’attacco, che ultimamente è tornato a far parlare di sé. Ovvero Stephan El Shaarawy, l’esterno offensivo che ha già un lungo passato al Milan, tra il 2011 ed il 2015. Anche lui è in scadenza, visto che il contratto con la Roma si esaurirà a fine giugno prossimo.

La priorità di El Sha è quella di rinnovare con i giallorossi, visto che a Roma si sente a casa. Ma il Milan potrebbe approfittare dell’impasse sulla trattativa e proporgli un clamoroso ritorno sotto il Duomo.