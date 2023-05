Calabria: “Vogliamo vincere altri trofei. Quest’anno è stato particolare”

Le parole di Davide Calabria al termine di Juventus-Milan. Il capitano si è detto felice ma voglioso di altri successi con la sua squadra

Il Milan ha conquistato tre punti fondamentali a Torino contro la Juventus. Una vittoria di misura per 0-1, e che ha dunque permesso al Diavolo di centrare la qualificazione alla prossima Champion League. Il quarto posto è adesso blindato, complice chiaramente la penalizzazione di 10 punti alla Juventus. Ma stasera contava solo vincere, e dimostrare che il Milan, più dei bianconeri, meritava e merita l’accesso all’Europa delle grandi.

Complice della vittoria il bellissimo gol di Olivier Giroud. Un’incornata magica e piazzata al meglio, impossibile da parare per il portiere avversario. Ma tanto merito del vantaggio lo ha anche Davide Calabria, il capitano rossonero artefice dell’assist al compagno attaccante. Un cross al bacio, e che lo ha reso grande protagonista della serata. Calabria, da uomo chiave della gara, è stato intervistato ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Milan:

Sull’assist a Giroud: “L’ho appena rivisto. Sappiamo tutti che Giroud in area è fantastico. Si io ho dato una bella palla ma poi lui ha fatto il resto. Se gli lasci un minimo spazio ti purga”.

Sulla Champions League conquistata: “Ci sentiamo bene, era questo il nostro obiettivo. Lo abbiamo tirato troppo per le lunghe ma siamo venuti qua stasera per vincere”.

Sulla stagione: “La stagione è stata positiva. Difficile vincere tutti gli anni lo scudetto. Siamo riusciti a tornare in Champions League e in questa edizione siamo arrivati in semifinale andando oltre ogni aspettativa. Forse l’Europa ci ha tolto qualcosa in campionato. E’ stata una stagione particolare con il Mondiale e infortuni lunghi di giocatori molto importanti. Alla fine però è stata una stagione positiva”.

Quanto è pesato giocare con lo Scudetto sulla maglia: “Quando vinci l’anno prima anche le altre squadre si aspettano tanto da noi e quindi si preparano ad affrontare una grande squadra. Si alza l’asticella. In qualche momento quest’anno abbiamo patito questa cosa. Io personalmente certe difficoltà le ho vissute più dal punto di vista che mentale. Ma questo è un anno che ci ha insegnato tanto e da cui abbiamo imparato tanto in vista delle prossime stagioni”.

Obiettivi della prossima stagione: “L’obiettivo della società e nostro è sempre quello di alzare l’asticella e gli obiettivi. Vogliamo alzare altri trofei. Una squadra e di alto livello deve riuscire a fare più competizioni nel miglior modo possibile. Rosico a non aver alzato alcun trofeo quest’anno, perché ne abbiamo le qualità per farlo. Ma quest’estate dobbiamo compattarci ancora di più per aumentare le ambizioni”.