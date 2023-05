Marco Asensio, dalla Spagna: “Il Milan sfida le big”

Bomba di mercato dal giornalista spagnolo. Il Milan è in corsa per il maxi talento. Concorrenza di due club, ma i tifosi possono sognare

Il Milan deve e vuole rinforzarsi per affrontare la prossima stagione con maggiore coraggio e competitività. Lo hanno detto tutti pubblicamente, da Paolo Maldini sino a Stefano Pioli. Il progetto per l’estate sembra già tracciato. Il club rossonero punterà alla solita sostenibilità economica, ma farà un salto di qualità nella scelta degli acquisti. Lo dicono già le recentissime voci di mercato. Il Milan è ad un passo dall’acquisto a parametro zero di Daichi Kamada.

Il giocatore giapponese arriverà, salvo sorprese, a rinforzare il reparto della trequarti, centralmente. In sette giorni, dovrebbe sbarcare in Italia e svolgere le visite mediche. Parliamo di un profilo importante, che vanta doti da top player e una certa esperienza. Ma non soltanto Kamada. Maldini e Massara stanno lavorando anche al reparto di centrocampo, dove grazie all’uscita di giocatori che non hanno convinto (Bakayoko e Vranckx in primis), si potranno inserire pedine chiave. In tal senso sono molto caldi i nomi di Ruben Loftus Cheek dal Chelsea e di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio.

Profili di un certo blasone, al quale se ne aggiunge un altro, grande sogno dei tifosi da diversi mesi. Il Milan, come riporta il giornalista accreditato, è davvero in corsa per lui. Che bomba di mercato!

Milan, l’interesse è reale: due concorrenti

Il giornalista di OndaCero, Alberto Pereiro, ha fatto sapere che il Milan è concretamente sulle tracce di Marco Asensio. Come ufficializzato nelle scorse ore, il fantasista spagnolo ha scelto di non rinnovare il suo contratto col Real Madrid, e lascerà dunque la Capitale spagnola una volta terminata la stagione. Insieme a Jorge Mendes, suo agente, sta cercando la migliore soluzione per il futuro. Ciò che più importa ad Asensio è il progetto: vuole accasarsi in una squadra che lo faccia sentire assoluto protagonista.

Ebbene, secondo Pereiro, il futuro dello spagnolo si gioca su tre fronti: Serie A, Ligue 1 e Premier League. Cioè? Milan, Arsenal e Paris Saint Germain. Sono questi i tre club in pressing su Asensio, e lui dovrà presto scegliere la sua meta. Parliamo di un affare a parametro zero come accennato, quindi tanta della trattativa si giocherà sul piano dell’ingaggio e probabilmente delle commissioni agli agenti. Temi spinosi per il Milan, e sui quali Maldini e Massara non hanno mai voluto giocare gli affari.

Si è vociferato di una richiesta di ingaggio di Asensio pari a 7,5 milioni di euro a stagione. Se così sarà, appare improbabile l’approdo al Milan. Molto dipenderà dalla volontà del fantasista. Se davvero vorrà vestire i colori rossoneri saprà come fare. La cosa certa, a quanto pare, è che Paolo Maldini sta trattando il giocatore.