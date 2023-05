ML – Gerry Cardinale ha apprezzato le parole di Pioli: potrebbe esserci a Milan-Verona

Domenica per l’ultima giornata di Serie A dovremmo rivedere Cardinale a San Siro: la precedente sua presenza con l’Inter in Champions.

La prima stagione di RedBird Capital Partners come proprietaria del Milan termina senza trofei, ma con la conferma della qualificazione in Champions League. Essa arriva grazie alla penalizzazione della Juventus, un fattore che deve far riflettere i piani alti del club.

Serve un calciomercato in entrata molto migliore dell’ultimo. La squadra di Stefano Pioli si è rivelata non sufficientemente forte. Non è stata in grado di lottare per lo Scudetto e ha faticato tantissimo in campionato, mettendo a segno tanti passi falsi. In Champions è arrivata fino in semifinale, dove purtroppo è emersa la superiorità dell’Inter. Le prossima campagna acquisti non bisogna sbagliarla.

Gerry Cardinale presente per Milan-Verona?

Pioli al termine di Juventus-Milan ha detto chiaramente che per puntare in alto servono giocatori forti, all’altezza. La squadra va migliorata e per ambire a determinati traguardi è necessario intervenire prendendo giocatori di livello. Ha parlato in modo molto schietto, mandando un chiaro segnale alla società.

Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, Gerry Cardinale ha apprezzato toni e contenuti del discorso fatto da Pioli a Torino. Inoltre, è molto probabile che l’uomo d’affari italo-americano sia presente a San Siro per Milan-Verona, in programma domenica sera.

🔴⚫️ #Milan – #Cardinale ha apprezzato toni e contenuti del discorso di #Pioli dopo #JuveMilan. E’ molto probabile che il numero uno di RedBird sia a San Siro per l’ultima gara di campionato @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 30, 2023



L’ultima presenza di Cardinale allo stadio risale a Inter-Milan del ritorno della semifinale di Champions League. Era il 16 maggio. Purtroppo, in quell’occasione i rossoneri persero 1-0 e vennero eliminati. Stavolta spera di assistere a una vittoria della squadra, così da concludere con un buon risultato la stagione.

La prossima sarà la prima sessione estiva di calciomercato con RedBird Capital Partners al comando del club. Vedremo se ci sarà qualche sorpresa.