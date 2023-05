Anche l’Inter sul bomber che piace al Milan: chiesti 40 milioni

Sul centravanti seguito dal Diavolo sono piombati anche i rivali cittadini adesso: la richiesta economica però spaventa i nerazzurri

I rumours di mercato iniziano a susseguirsi continuamente con l’imminente fine del campionato. Le big della Serie A proveranno a rinforzarsi ancora per dare l’assalto allo scudetto dopo una stagione in cui il Napoli ha dominato in lungo e in largo.

Il Milan, con gli introiti derivanti dall’ingresso in Champions, ha intenzione di inserire giocatori importanti da affiancare i titolari per poter riuscire a competere ad alto livello su tutti i fronti, cosa che non è riuscita quest’anno alla banda di Pioli. Ma i rossoneri non saranno i soli a provare a rinforzarsi e ovviamente anche sull’altra sponda di Milano si pensa in grande. L’Inter di Simone Inzaghi, in attesa di giocare la finale di Champions, studia i giocatori per migliorare ulteriormente una rosa già molto competitiva.

I nerazzurri in estate lasceranno partite Joaquin Correa. El Tucu trova poco spazio verrà ceduto, ma arriverà un sostituto. Tra i profili individuati dalla società per l’attacco c’è anche un obiettivo del Milan, il che rende molto intrigante la situazione. Si potrebbe prospettare un derby di mercato in estate per Folarin Balogun, centravanti di proprietà dell’Arsenal, che quest’anno ha fatto molto bene al Reims.

Ai i nerazzurri su Folarin Balogun

L’attaccante classe 2001, di nazionalità americana, ha messo a segno ben 20 reti in questa Ligue 1, battendo il record di gol segnati da un giocatore inglese nel massimo campionato transalpino.

Questi numeri hanno attirato l’interesse di numerosi club e l’Arsenal per lui chiede ben 40 milioni di euro. I Gunners tengono ovviamente conto della giovane età del ragazzo e dei suoi ampi margini di miglioramento. Una cifra molto alta che ha spaventato e non poco l’Inter, ma anche il Lipsia che era un altro club interessato a Balogun. A quelle cifre diventa però complicato anche per i tedeschi della Red Bull.

Balogun è uno dei nomi circolati anche per il Milan, che cerca un attaccante importante da affiancare da Giroud, con la probabile partenza di Origi. Al momento però i profili monitorati da Maldini e Massara sono tanti e difficilmente il Diavolo farà aste di questo tipo. I nomi in ballo per i rossoneri sono diversi, da Lois Openda a Santiago Gimenez, passando per elementi di maggiore esperienza internazionale come Alvaro Morata e Roberto Firmino.