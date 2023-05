Maldini non si ferma a Leao: firma fino al 2028 per il migliore

Il Milan è pronto a trattare un nuovo rinnovo di contratto. Il Diavolo vuole blindare i suoi giocatori migliori: accordo possibile fino al 30 giugno 2028

L’estate che sta per arrivare sarà davvero calda per il Milan e i suoi tifosi. Paolo Maldini e Frederic Massara si apprestano a vivere un calciomercato da protagonisti: il Diavolo ha già messo le mani su Sportiello e Kamada, ma sono diverse le trattative su cui si sta lavorando. Tra le più calde c’è certamente quella che porta Loftus-Cheek del Chelsea.

Chiaramente i rossoneri dovranno riuscire ad acquistare almeno un attaccante che possa fare la differenza per il presente e per il futuro. I nomi in ballo sono tanti, ma il mercato potrebbe prevedere anche l’arrivo di altri giocatori offensivi. Molto dipendere dalla vendita di quei calciatori che sono considerati in esubero.

Difficile, invece, che il Milan decida di privarsi dei suoi titolarissimi. Maldini e Massara, di fatto, li hanno blindati tutti: hanno lunghi contratti che fanno dormire sonni tranquilli, in caso di arrivo di offerte importanti dall’estero. Davvero a giorni arriverà l’annuncio ufficiale di Rafael Leão, che ha detto sì a ai rossoneri fino al 30 giugno 2028. E’ pronto a guadagnare fino ai 6,5/7 milioni di euro netti a stagione, attraverso i bonus (la base fissa è di cinque milioni).

Nuova firma

Ma il Milan non è intenzionato a fermarsi al portoghese. Ben presto – come conferma La Gazzetta dello Sport, che rilancia una notizia di qualche giorno – Maldini e Massara inizieranno a lavorare sul contratto di Mike Maignan.

Il portiere guadagna solo (si fa per dire) 2,8 milioni di euro netti a stagione. Il contratto è ancora lungo, fino al 30 giugno 2026, ma per evitare possibili assalti delle big meglio blindarlo. Ecco perché si penserebbe ad un importante adeguamento dell’ingaggio.

In estate ci sarà così spazio anche per il rinnovo del portiere francese, con l’obiettivo di spostare la scadenza nel 2028, permettendogli di guadagnare sui 4 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio in linea con quello di Ismael Bennacer e Theo Hernandez.