Milan, finalmente l’esterno destro: Maldini prepara il colpo

Le ultime sul calciomercato rossonero. Il Milan vivrà un’estate a mille all’ora, con diversi possibili acquisti. Dovrebbe esserci spazio anche per il tanto atteso esterno di destra

E’ un Milan super attivo fin dalle prime battute quello che si sta muovendo sul calciomercato. Il Diavolo, come è noto, ha praticamente chiuso per Sportiello e Kamada.

Ora si proverà a chiudere per Loftus-Cheek e l’attaccante, ma nel frattempo saluterà davvero diversi calciatori: Tatarusanu, Dest e Bakayoko sono pronti a fare le valigie al pari di Vranckx e verosimilmente Ibrahimovic, Adli. L’idea del Milan è inoltre quella di salutare anche Divock Origi, Ballo-Toure e Ante Rebic. L’estate del Diavolo sarà davvero calda con diversi acquisti, ma anche cessioni.

Caccia all’esterno

In tutto questo viavai il tifoso continua ad avere un pallino per la testa, che lo accompagna ormai da qualche anno, quello dell’esterno di destra. Sarà la volta buona che il Milan acquisti un giocatore di valore per la corsia opposta a quella mancina?

Sul taccuino di Maldini e Massara non mancano i nomi cerchiati di rosso. Non è da escludere che possa essere Brahim Díaz a giocare in quella posizione, come fatto spesso e bene in questa stagione, se dovesse chiaramente essere riscattato dal Real Madrid.

Tutti i nomi

Ma come detto, i profili attenzionati sono davvero parecchio. Come riporta Tuttosport, in edicola stamani, continuano ad essere seguiti ancora una volta sia Ziyech del Chelsea che Zaniolo del Galatasaray, ma si guarda anche in Serie A, con l’interesse per Orsolini del Bologna e il solito Domenico Berardi del Sassuolo, che continua a far davvero bene.

Sul taccuino ci sono anche un paio di calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, come Adama Traore, che si libera dai Wolves, e chiaramente Marco Asensio. Lo spagnolo, che ha deciso di chiudere la propria avventura con il Real Madrid, però, sembra destinato a trasferirsi altrove. Attenzione, infine, a Edon Zhegrova, mancino kosovaro, con passaporto tedesco, del Lille. Al Milan, infine, piace anche Stephan El Shaarawy. Il Faraone che ha accolto con piacere il sondaggio di Maldini e Massara, vorrebbe rimanere nella Capitale. Si aspetta un confronto con il club giallorosso per definire il suo futuro. Chiaramente l’ex rossonero tornerebbe a Milano per ricoprire il ruolo di vice Rafaela Leao.