Milan, incontro in sede per Kamada: i dettagli

Il club rossonero ha incontrato l’intermediario dell’operazione a Casa Milan: Di Marzio rende noti tutti i dettagli dell’affare

Come si vocifera ormai da giorni, il Milan è già arrivato ai dettagli per l’acquisizione a titolo gratuito delle prestazioni di Daichi Kamada, il trequartista giapponese in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

Il Diavolo ha accelerato ancor prima della fine del campionato, appena avuta la certezza della qualificazione in Champions e degli importanti introiti che ne deriveranno. Il prossimo 30 giugno il centrocampista si libererà dei tedeschi e sarà libero di firmare con chi vuole: si dà il caso che nelle volontà del 26enne ci sia proprio il Diavolo.

Il Milan vuole assicurarsi subito un bel colpo in vista della prossima stagione cautelarsi in quel ruolo, visti i dubbi sul riscatto di Brahim Diaz e sulle prestazioni di De Ketelaere. Kamada è stato protagonista di una stagione di altissimo livello con ben 16 gol in 42 partite complessive tra campionato e coppa. Pioli troverebbe un giocatore molto prolifico sulla trequarti, in grado magari di garantire le reti al posto degli attaccanti.

Pronto un contratto di quattro anni per il giapponese

Il giocatore ha rifiutato le avances di club come Napoli, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. In queste ore sono arrivate conferme importanti. L’accordo tra le parti è sempre più vicino, come rivelato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiali.

Si cerca l’accordo definitivo entro 48 ore per fare le visite mediche già lunedì prossimo, o al massimo nella giornata di martedì, prima che il giocatore parta per il Giappone. Di Marzio ha raccontato che nel pomeriggio il club ha incontrato l’avvocato Giuseppe Bozzo, ovvero l’intermediario dell’operazione. L’affare sembra quindi ormai decisamente alle battute finali.

L’esperto di mercato rende noti anche i dettagli economici del contratto che andrà a firmare il classe ’96. Le cifre che andrebbe a guadagnare Kamada sono importanti, ma dovute anche al fatto che il Diavolo ha potuto risparmiare non sborsando nulla per il suo cartellino. Parliamo di un quadriennale a circa 3 milioni di euro a stagione.