Milan, sfuma il sogno a zero: “Non arriverà”

Sono tanti i calciatori, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, finito nel mirino del Milan: dopo Kamada ecco chi potrebbe arrivare. Ma c’è una pista da abbandonare

E’ un Milan molto attivo quello che sta lavorando in questi giorni. La squadra anche oggi non si allenerà e tornerà a Milanello solamente domani per iniziare a preparare la sfida contro il Verona.

I rossoneri hanno strappato il pass per la prossima Champions League, battendo la Juventus, con il solito immenso Olivier Giroud. Domenica a San Siro arrivano i gialloblù, in lotta per la salvezza. Il Diavolo, chiaramente, non è intenzionato a regalare nulla: vuole vincere per migliorare la propria classifica. In caso di sconfitta dell’Inter, impegnata sabato sul campo del Torino, infatti, il Milan vincendo salirebbe al terzo posto, ma ottenere il quarto posto ‘sul campo’, con almeno un pareggio della Juventus è comunque un obiettivo.

In questi giorni, però, le attenzioni dei tifosi sono rivolte soprattutto al calciomercato: Kamada e Sportiello sono praticamente affari chiusi, ma Maldini e Massara stanno lavorando anche su altri profili. Sono ore calde anche per Loftus-Cheek per il quale bisogna trovare un accordo anche con il Chelsea.

Questi giorni, però, sono soprattutto quelli dedicati ai possibili colpi a zero. Il Milan, come vi abbiamo raccontato sta pensando seriamente ad El Shaarawy, ma il Faraone ha dato priorità alla Roma, ma non è l’unico nome sul taccuino.

Doppia pista: il punto della situazione

Da mesi, ormai, si parla di Marco Asensio, che ha deciso di lasciare il Real Madrid. Al Milan parecchio, ma i costi sono davvero alti: “L’ingaggio è troppo caro e vuole molto di più, quindi possiamo cancellare anche Asensio – afferma Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube -. Piace all’Aston Villa, pronto a dare allo spagnolo 10 milioni di euro di ingaggio. Ieri mi hanno detto “lasciamo stare in budget”, proveremo a prendere giocatori forti”.

Un calciatore forte può certamente essere Youri Tielemans, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 3o giugno. Il belga è un’altra opportunità a zero: “C’è un giocatore che i tifosi continuano a sottolineare come opportunità, questo Tielemans – afferma Pellegatti -, è un 1997 retrocesso con il Leicster, potrebbe essere un’opportunità, una bella suggestione. Giocando nel Leicester non credo abbiamo 6-7-8 milioni di euro di ingaggio. Bisognerà capire se il Milan ci sta pensando o no”.