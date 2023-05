ML – Milan e Tolosa in Europa: la posizione di RedBird

RedBird ha sia Milan sia Tolosa qualificati alle coppe europee della prossima stagione: nascerà un problema con la UEFA? Pare esserci una soluzione.

I regolamenti della UEFA impediscono a due club con la stessa proprietà di prendere parte alla stessa competizione. Una situazione che si potrebbe creare con Milan e Tolosa, entrambe appartenenti a RedBird Capital Partners.

La squadra rossonera si è qualificata alla prossima Champion League, mentre quella francese disputerà l’Europa League. Il “problema” si verrebbe a creare nel caso in cui il Milan arrivasse terzo nel suo gruppo e di conseguenza venisse retrocesso nell’altra competizione. Se il Tolosa avrà superato la fase a gironi, esisterà la possibilità di uno scontro nella fase ad eliminazione diretta. Cosa succederà adesso?

Il precedente Red Bull con Salisburgo e Lipsia

In teoria, una delle sue squadre dovrebbe rimanere fuori. In questo caso specifico il Tolosa. La UEFA ha stabilito i criteri per decidere: gerarchia nelle competizioni europee, classifica del campionato e ranking UEFA nazionale (Italia davanti alla Francia). Il Milan sarebbe salvo.

Esiste un famoso precedente che riguarda la Red Bull, proprietaria sia del Salisburgo sia del Lipsia. Nella stagione 2016/2017 la squadra austriaca vinse il campionato e quella tedesca arrivò seconda, entrambe si qualificarono alla Champions League successiva. La Red Bull modificò la governance e alla fine risultò che il Lipsia fosse direttamente riconducibile all’azienda produttrice di energy drink, mentre per il Salisburgo si trattasse solo di un impegno come sponsor.

La UEFA accettò questo quadro e nell’Europa League 2018/2019 le due squadre si ritrovarono nello stesso girone. Adesso l’auspicio di RedBird Capital Partners è di poter a sua volta avere Milan e Tolosa in Europa, evitando l’esclusione della compagine francese vincitrice della Coppa di Francia.

La posizione di Red Bird su Milan e Tolosa in Europa

Olivier Jaubert, direttore generale del Tolosa, ha parlato di questo argomento nelle scorse settimane in un’intervista a RMC Sport: “Non c’è problema. Tutte le persone coinvolte nel club di occupano di tale questione da tempo. Pensate che abbiamo aspettato i giornalisti per lavorare? Certamente no. Ci siamo presi degli impegni e Damien Comolli ha assicurato che l’anno prossimo giocheremo l’Europa League. Non abbiamo dubbi, ci stiamo già organizzando per il sorteggio a Monaco. Conosciamo le regole, le seguiamo, abbiamo inviato tutti i documenti necessari alla FFF per ottenere la licenza UEFA. Loro li invieranno alla UEFA e, se avranno domande, risponderemo. Non ci sono mai stati problemi“.

Anche il presidente Damien Comolli dopo il trionfo in Coppa di Francia si era detto tranquillo sulla vicenda: “Abbiamo fornito tutti i documenti e con tutte le discussioni che abbiamo avuto con la federazione sono convinto che giocheremo in Europa nella prossima stagione. Se dico che abbiamo già preparato tutto per l’Europa, mi prendete per pazzo?“.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, la posizione di RedBird Capital Partners sulla questione rimane quella espressa dai due dirigenti del Tolosa. C’è convinzione che la squadra francese possa regolarmente prendere parte all’Europa League, senza dovervi rinunciare. Il Milan, in ogni caso, è tranquillo.