Milan scatenato: in sede per la firma

La Gazzetta dello Sport riporta novità di mercato di fondamentali sul Milan. Il giocatore sarà presto in sede per la firma sul contratto. C’è la data

Il Milan sembra intenzionato a fare un gran mercato in vista della prossima stagione. Lo confermano le recenti voci, che danno Paolo Maldini e Frederic Massara pronti a concludere già i primi colpi con i relativi affari. Tutto fa pensare che le prime urgenti modifiche verranno riservate per i reparti di attacco e centrocampo/trequarti. Al momento, il duo dirigenziale è maggiormente concentrato sulla metà campo.

Non è un caso che sono in chiusura non uno, ma ben due colpi di mercato. Il primo porta il nome di Daichi Kamada, il secondo quello di Ruben Loftus-Cheek. Le situazioni sono però diverse, dato che il primo arriverebbe in Italia a parametro zero, per il secondo è invece necessario un investimento di 15-20 milioni di euro per strappare l’accordo al Chelsea. Ricordiamo infatti che il contratto del centrocampista inglese coi blues è in scadenza tra un anno, e ciò permette al Milan di affondare un acquisto low cost.

Per Loftus-Cheek manca però ancora qualche dettaglio relativo anche all’ingaggio. A Londra guadagna ben 7 milioni di euro a stagione. Deve scendere a patti col Milan se vorrà vestire rossonero la prossima stagione, ma pare che il giocatore sia prontissimo a farlo, assolutamente entusiasta della destinazione. Per Kamada, invece, è tutto fatto. Oggi è arrivata l’ennesima importante conferma.

Milan, dopo il Verona il primo acquisto

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha confermato l’affare praticamente chiuso tra il Milan e Daichi Kamada. Il calciatore giapponese ha concordato ogni termine personale, ed è solo pronto a firmare il nuovo contratto. Ricordiamo che il trequartista, che molto probabilmente prenderà il posto di Brahim Diaz diretto a Madrid, ha preferito i rossoneri ad altri importanti club. Ha infatti rifiutato la corte di Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Napoli pur di congiungersi al Milan di Pioli.

Un aspetto che ha convinto ancor di più Maldini e Massara, che in primis vogliono in rossonero giocatori spinti dall’enorme desiderio e onore di vestire la maglia. Ebbene, la rosea riporta dei nuovi dettagli fondamentali sull’affare. Daichi Kamada sbarcherà in Italia dopo Milan-Verona per mettere nero su bianco l’accordo. Si parla di un contratto quinquennale a 3 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore, dunque, è atteso la prossima settimana a Milano, per svolgere le visite mediche e recarsi poi a Casa Milan per le firme. Il primo colpo estivo è più che vicino.

Pioli si assicura un trequartista di estremo talento, con grande tecnica ed intelligenza calcistica. Di lui si è detto un enorme bene, non a caso la concorrenza era folta e forte.