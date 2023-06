No-look e tifosi impazziti: l’ex Milan infiamma i social (FOTO)

Sorprendente quanto fatto dall’ex Milan nella finale di Europa League. Il suo gesto tecnico ha fatto impazzire i tifosi e tutti gli appassionati

La finale di Europa League ha regalato davvero tante emozioni e colpi di scena. Un match che si è dilungato per ben 140′ minuti, in pratica la partita di calcio più lunga di sempre. Siviglia e Roma hanno dato il tutto per tutto per portare a casa la Coppa, e alla fine dopo due tempi regolamentari e due supplementari, sono serviti i rigori a decidere la vincitrice della competizione. Il Siviglia si è dimostrato l’assoluto osso dure dell’Europa League, avendola vinta per la settima volta.

In generale, la squadra spagnola ha meritato nel gioco e nelle idee, nonostante sia stata la Roma ad esser passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad una bella azione conclusa da Paulo Dybala. In seguito è stato assedio totale della squadra di Mendilibar alla porta avversaria. Il pareggio del Siviglia è arrivato nel secondo tempo, complice l’autogol del difensore giallorosso Mancini. In generale, gli spagnoli hanno preso campo e coraggio dopo i cambi effettuati da Mendilibar all’intervallo.

Suso e Lamela hanno incattivito la manovra offensiva. Soprattutto il primo, celebre ex Milan, ha condotto una gara superba, piena di idee e gesti tecnici sopraffini. Ma c’è stato anche un altro ex Milan a stupire e a mandare in tilt i tifosi rossoneri. Il suo gesto tecnico è stato da applausi.

Il Siviglia vince ai rigori: apre un straordinario no-look

Ai rigori, tra Siviglia e Roma non c’è stata storia. Gli spagnoli hanno vinto dagli 11 metri con un risultato di 4-1. In pratica, i giocatori chiamati a calciare da Mendilibar non hanno sbagliato nemmeno un colpo, mentre per i giallorossi sia Ibanez che Mancini hanno sbagliato il penalty. Ma a lasciare stupefatti è stato il primo rigore calciato dal Siviglia. Il suo autore? Luis Ocampos, uno dei migliori elementi della formazione spagnola. E… un ex Milan! Ricordiamo infatti che Ocampos è sbarcato a Milanello nel gennaio del 2017.

Un prestito dal Marsiglia durato soltanto sei mesi, e che a poco ha portato. Ieri, però, si è visto un giocatore in grandissima forma. Ha giocato l’intera gara sino ai rigori, ed è stato uno degli assoluti protagonisti della vittoria dell’Europa League. Prima durante la gara, con colpi di genio in zona offensiva, poi col penalty calciato. E’ stato Ocampos il primo ad andare sul dischetto. Ha inflitto Rui Patricio con un gioiellino dagli 11 metri. Non soltanto lo ha spiazzato, ma nel tirare ha messo in atto uno straordinario no-look. I grandi appassionati di calcio sono rimasti estasiati dal gesto. Come anche i tifosi milanisti, che forse rimpiangono il non avere in rosa un calciatore offensivo così maturo. Ma è chiaro che sono altri tempi rispetto al 2017!