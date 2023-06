Milan, l’azzurro non tramonta: è il momento giusto

Il Milan torna a puntare forte sul calciatore della Nazionale italiana. Sarebbe un rinforzo più che importante per la corsia destra.

Tra gli obiettivi sicuri del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato c’è probabilmente anche un esterno destro d’attacco. Per migliorare in qualità e continuità Stefano Pioli ha infatti bisogno di un’ala che sia l’alter-ego di Leao, ma sulla corsia opposta.

Già lo scorso anno in molti invocavano l’arrivo di un’ala destra, ma alla fine Paolo Maldini scelse di trattenere Saelemaekers e di riscattare Messias dal Crotone, vista l’ottima stagione di entrambi nell’anno del diciannovesimo Scudetto. Ma ora è tempo di trovare un’alternativa di prestigio.

Proprio in tal senso, il Corriere della Sera ha di recente rilanciato una candidatura interessante per quanto riguarda l’attacco milanista. Un esterno di piede mancino che farebbe molto comodo a mister Pioli nel suo 4-2-3-1, con le caratteristiche giuste per completare il reparto offensivo futuro.

Berardi ancora nel mirino del Milan: costa meno di Zaniolo

L’ala ideale ipotizzata da molti tifosi rossoneri sarebbe stata Marcos Asensio. Ovvero l’esterno spagnolo che lascerà il Real Madrid per scadenza di contratto. Ma pare che il calciatore classe ’96 sia ormai ad un passo dal PSG, visto che i francesi sarebbero pronti a convincerlo con 10 milioni di stipendio annuo.

Torna dunque di moda un profilo già molto spesso accostato al Milan per l’attacco. Parliamo di Domenico Berardi, ala e fantasista del Sassuolo e della Nazionale italiana. Mancino puro ed educato, ottimo senso del gol, anche se in carriera ha sempre peccato di continuità e per un carattere a volte sopra le righe.

Per l’ennesima estate consecutiva si tornerà a parlare di un possibile salto di qualità per Berardi, che in passato è stato accostato a tantissime big, tra cui il Milan stesso. Ma alla fine è sempre rimasto in neroverde, un po’ per il legame con la piazza emiliana, un po’ per i costi eccessivi richiesti dal Sassuolo.

Un profilo segnalato anche dal cronista Carlo Pellegatti, che ieri a TV Play ha in qualche modo confermato la pista Berardi. Il capitano del Sassuolo è considerato un profilo giusto e qualche movimento in tale direzione sarebbe stato già programmato.

Il Milan di Maldini ora farà un tentativo, visto che il profilo di Berardi sarebbe ideale per rimpolpare la corsia destra offensiva. Inoltre il classe ’94 è considerato un colpo economicamente alla portata dei rossoneri, visto che viene valutato non più di 18-20 milioni di euro. A differenza di un altro obiettivo ormai ‘classico’ del Milan, Nicolò Zaniolo, che vanta una clausola rescissoria dal Galatasaray non inferiore ai 35 milioni.