Milan, Pellegatti svela: “Loftus-Cheek vicino. Occhio a questi due nomi per l’attacco”

Carlo Pellegatti, noto giornalista ed esperto di mondo Milan, ha parlato così ai microfoni di TV Play proprio sulle mosse di mercato.

Il Milan ha praticamente concluso la sua stagione sportiva 2022-2023. I rossoneri devono soltanto superare, come pura formalità, l’impegno di domenica contro l’Hellas Verona e poi potranno concentrarsi a progettare il futuro.

C’è il calciomercato estivo pronto ad esplodere ed a far parlare di sé. In molti indicano il Milan tra i possibili protagonisti, visto che Paolo Maldini e Ricky Massara sono chiamati a rinforzare la rosa il più possibile, anche per reggere il doppio impegno campionato-coppe.

Tanti i profili già accostati al Milan in queste settimane. Per fare il punto della situazione, il canale Twitch di TV Play ha intervistato Carlo Pellegatti. Ovvero uno dei cronisti più vicini al mondo Milan ed anche alle cronache di mercato rossonere.

Le prime parole di Pellegatti hanno riguardato i primi due colpi in canna per il centrocampo del Milan: “Kamada è un giocatore bravo sia nell’assist che nei gol. L’ideale sarebbe da mezzala nel 4-3-3, ma può anche fare il dieci, il trequartista alla Calhanoglu. Settimana prossima ci saranno le visite mediche, non siamo lontani nemmeno da Loftus-Cheek. Un giocatore molto duttile, fisico ma di qualità ed intensità. E’ stato importante per convincerlo sia Tomori che Giroud, ex compagni del Chelsea e gli hanno decantato l’atmosfera e l’ambiente del Milan”.

Milinkovic-Savic difficile, il Milan torna su Berardi

Le parole di Pellegatti hanno riguardato in linea generale anche i diversi profili accostati in questi giorni dalle cronache. Il giornalista ha voluto fare una lista dei nomi, una sorta di borsino generale.

“Su certi giocatori accostati ho avuto sensazioni negative: Frattesi, Milinkovic-Savic, Asensio che andrà al Psg per 10 milioni l’anno. Meno freddi sono Morata, Arnautovic e Openda che costa comunque molto. Attenzione in particolare a due giocatori, ovvero El Shaarawy che al Milan piacerebbe molto, e Berardi a destra. Non dico che vengano sicuramente, ma sono piste possibili”.

Impossibile non chiudere con l’affare Brahim Diaz, legato alla risoluzione del prestito dal Real Madrid: “La situazione di Brahim Diaz si chiuderà entro il 15 giugno, perché in quel momento si capirà se il Milan potrà spendere 20 milioni in più o in meno. Il Milan vuole tenerlo. Se capisce di tornare al Real come uno dei 25 allora non ci sta. Se Ancelotti lo reputa un giocatore importante allora sì, ma il Real è in fase di ricambio. Mi piace Baldanzi, ma se parte Diaz il Milan dice di prendere uno più fisicato. Lì puoi comunque mettere Kamada, tali soldi possono essere investiti su uno come Berardi“.