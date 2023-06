Calciomercato Milan, caccia al “gemello” di Leao: i nomi per la fascia destra

Il Milan va a caccia di un rinforzo importante anche sulla fascia destra d’attacco. Serve un giocatore con caratteristiche importanti.

La grande notizia della giornata di ieri per il Milan riguarda la firma, tanto attesa ed agognata, di Rafael Leao sul suo nuovo contratto con il Milan.

Il portoghese rimarrà a lungo, siglando il rinnovo fino al 2028. Un colpaccio per Paolo Maldini e compagnia che si sono tenuti stretti il gioiello del Milan attuale, un fuoriclasse capace di incidere come pochi sulle partite di campionato e coppa.

Ora l’obiettivo diventa un altro. Ovvero trovare una sorta di “gemello” di Rafa Leao. Vale a dire un calciatore molto tecnico, con caratteristiche simili, che però sappia giocare sulla corsia destra d’attacco. Possibilmente un mancino in grado di rientrare sul suo piede preferito.

Non solo Berardi: i profili seguiti dal Milan

L’idea è quella di trovare un calciatore più tecnico, incisivo e continuo di Junior Messias o Alexis Saelemaekers. Spesso sulla corsia destra, nel 4-2-3-1 di mister Pioli, ha giocato Brahim Diaz quest’anno. Lo spagnolo è un esterno atipico, ma ha fatto piuttosto bene in quella posizione. Il problema in tal senso è la permanenza o meno in rossonero, vista la scadenza del prestito dal Real Madrid.

Come scrive la Gazzetta dello Sport è tornato di moda il profilo di Domenico Berardi. Ovvero l’esterno del Sassuolo, che da anni milita nella formazione emiliana, dove è anche divenuto capitano. Il talento di origine calabrese piace per caratteristiche, ma resta un obiettivo piuttosto ‘scomodo’ per due motivi: l’età non giovanissima (29 anni) e i 30 milioni di euro che il Sassuolo continua a pretendere per il suo acquisto.

Spuntano dunque due profili dalla Premier League, entrambi dati in partenza. Ovvero l’inglese Reiss Nelson, esterno di piede destro dell’Arsenal, in scadenza di contratto e pronto a svincolarsi. Ma anche Ismaila Sarr, ala mancina del Watford. Il senegalese ha un accordo fino al 2024 e dunque può essere ingaggiato a prezzi favorevoli.

Sembra invece essere sfumata un’altra pista che Maldini seguiva con particolare attenzione. Ovvero quella che portava a Samuel Chukwueze, esterno offensivo del Villarreal di origine nigeriana. Un calciatore con i requisiti ideali per il Milan: giovane, rapido, molto tecnico e di piede mancino. Ma pare che il classe ’99 sia molto vicino al trasferimento in Premier League per una cifra intorno ai 25 milioni di sterline.