CorSport – Gundogan, il Milan ci prova: trattativa avanzata

Il Corriere dello Sport lancia una bomba: il Milan starebbe negoziando l’ingaggio di Gundogan, in scadenza con il Manchester City.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono molto attenti al mercato di parametri zero, ci sono dei nomi davvero interessanti. Due vengono dati per sicuri acquisti del Milan: Marco Sportiello dell’Atalanta e Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte. Ma ce n’è un altro che stuzzica i sogni della dirigenza.

Si tratta di Ilkay Gundogan, che ha un contratto che scade a fine giugno 2023 e che potrebbe lasciare il Manchester City. Nonostante abbia un ruolo importante nella squadra e sia stimato da tutti, Pep Guardiola in testa, sembra tentato dall’idea di provare una nuova esperienza. Da mesi si parla del probabile trasferimento al Barcellona, che in Spagna danno per certo in maglia blaugrana a partire dal 1° luglio.

Calciomercato Milan, Gundogan: il colpo impossibile

Nonostante le news su sicuro approdo di Gundogan al Barça, oggi il Corriere dello Sport scrive che c’è una trattativa molto avanzata tra il Milan e il centrocampista turco. Il club rossonero sarebbe in attesa di una risposta, anche se il giocatore ora è concentrato sulle finali di FA Cup e di Champions League. C’è fiducia, la risposta arriverà dopo la partita del 10 giugno contro l’Inter a Istanbul.

Si attende di capire se questa indiscrezione avrà conferme oppure smentite. Certamente è difficile immaginare Gundogan al Milan. Oggi il tedesco classe 1992 percepisce uno stipendio da 4,6 milioni di euro netti (circa 8,4 lordi) e il Manchester City è pronto a dargli aumento per rinnovare. Inoltre, il Barcellona ha messo sul tavolo una ricca offerta.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’ex Borussia Dortmund sarebbe un rinforzo perfetto per la squadra di Stefano Pioli. Può giocare sia da centrocampista sia da trequartista. Ha grandi qualità tecniche, visione di gioco, intelligenza tattica e dà anche un contributo in termini di gol e assist. In questa stagione ha totalizzato 9 reti e 7 assist in 49 partite.

I tifosi del Milan non si devono illudere, anche se la notizia data dal CorSport può alimentare i sogni. Sarebbe sicuramente bello vedere Gundogan con la maglia rossonera, Maldini e Massara metterebbero a segno un colpaccio,. Però, al momento, non sono ancora trapelate conferme su questa pista di mercato.