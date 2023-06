Ibrahimovic, addio UFFICIALE: cerimonia dopo Milan-Verona, i dettagli

Il club rossonero annuncia la cerimonia per salutare l’attaccante svedese

Domani sera il Milan chiuderà il suo campionato contro il Verona e anche la sua stagione. Sarà l’ultima in rossonero per diversi calciatori della rosa del Diavolo, ma lo sarà soprattutto per Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese è arrivato al termine della sua avventura al Milan, vissuta in due fasi e per cinque stagioni e mezzo. Purtroppo questa ultima stagione è stata da dimenticare per lui, che dopo mesi di lavoro per recuperare dall’intervento, non è riuscito a dare il suo apporto nella seconda parte di stagione. Ibra è stato molto sfortunato con i tanti problemi fisici anche in questo ultimo periodo, l’ultimo accusato contro il Lecce.

Il 41enne non ha ancora recuperato da questo ultimo infortunio e quindi purtroppo non sarà in campo. Lo ha confermato lo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa. Ciò nonostante il Milan ha comunicato che al termine della partita il club saluterà Ibrahimovic con una breve cerimonia di ringraziamento che coinvolgerà tutto il pubblico.