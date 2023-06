Sky – Milan-Verona, affaticamento muscolare: centrocampista in dubbio

Sky Sport fa sapere che uno dei giocatori di Pioli ha accusato un piccolo problema fisico ed è in dubbio per la partita di San Siro.

Domani il Milan chiude il campionato giocando in casa contro l’Hellas Verona. I rossoneri sono già qualificati matematicamente alla prossima Champions League, ma ci tengono comunque a vincere. Invece, la squadra veneta rischia la retrocessione e quindi a San Siro si gioca la stagione.

I ragazzi di Stefano Pioli potrebbero avere ancora la possibilità di arrivare terzi in campionato, se l’Inter dovesse perdere contro il Torino oggi. Cambierebbero circa 5 milioni di euro di premio per il piazzamento, però nulla ai fini del sorteggio della prossima edizione della competizione UEFA. In ogni caso, c’è voglia di chiudere bene di fronte a un pubblico che per tutta la stagione ha supportato giocatori e allenatore.

Verso Milan-Verona: infortunio per Krunic?

Oggi pomeriggio ci sarà l’allenamento di rifinitura a Milanello e capiremo meglio le possibili scelte di formazione di Pioli. La sensazione è che schiererà il migliore undici possibile, anche se la tifoseria spera che venga data un’occasione a Charles De Ketelaere.

Intanto Sky Sport fa sapere che Rade Krunic ha accusato un leggero affaticamento muscolare e, quindi, è in dubbio. Se il bosniaco non dovesse recuperare, il suo posto a centrocampo al fianco di Sandro Tonali sarà preso da uno tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Attendiamo la conferenza stampa di Pioli per avere qualche delucidazione in più sulle condizioni dell’ex Empoli.

In difesa davanti a Mike Maignan dovrebbero agire Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Nel tridente offensivo del 4-2-3-1 dovremmo vedere Junior Messias (in vantaggio su Alexis Saelemaekers), Brahim Diaz e Rafael Leao. Il portoghese è fresco di rinnovo e vuole festeggiare la firma con almeno un gol. Il centravanti sarà sempre Olivier Giroud, che punta a migliorare il proprio bottino realizzativo stagionale.

SERIE A, MILAN-HELLAS VERONA: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic (Pobega), Tonali; Messias (Saelemaekers), Brahim Diaz, Leao, Giroud.