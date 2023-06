Highlights Milan-Verona: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Milan-Verona, la cronaca con gli highlights del match dell’ultima giornata di Serie A disputato a San Siro domenica 4 giugno

Ennesimo tutto esaurito a San Siro per l’ultima partita della stagione del Milan contro un Verona alla ricerca disperata di punti salvezza nel duello a distanza con lo Spezia.

Prima del via, la Curva Sud saluta Zlatan Ibrahimovic con una splendida coreografia. Poi la partita comincia con il Milan in totale controllo per tutta la prima frazione. Pur senza creare grandi pericoli dalle parti di Montipò, i rossoneri stazionano stabilmente nella metà campo ospite con il Verona incapace di ripartire e impensierire la retroguardia rossonera.

Nel finale di tempo, Hernandez si incunea nella difesa scaligera e mette in mezzo un pallone che doveva essere solo spinto in rete. Aumenta il pressing rossonero e al 45′ un ingenuo fallo di Ngonge su Diaz viene sanzionato con il rigore dall’arbitro Valeri grazie all’ausilio del Var. Netta l’infrazione su Brahim e Giroud trasforma con precisione, spiazzando Montipò. Finisce 1-0 l’intervallo con il Verona momentaneamente retrocesso con il concomitante 1-1 tra Roma e Spezia all’Olimpico.

Il Secondo Tempo

Anche a inizio ripresa il copione della partita non cambia. Milan in controllo pur senza creare grandi occasioni. Verona comunque più intraprendente rispetto alla prima frazione. Su un errore in disimpegno dei rossoneri, Ngonge si ritrova solo davanti a Maignan che sventa il pericolo con un’uscita in scivolata tra le protesta del Verona che chiedeva il fallo.

Al 70′, il Milan è costretto a cambiare Krunic, colpito al ginocchio. Esce zoppicando il bosniaco, sostituito da Pobega. Poco dopo il cambio, il Milan si distrae sulla rimessa laterale del Verona. La palla arriva a Lazovic che crossa con un pallonetto che attraversa lo specchio della porta e sul quale si avventa Faraoni. Il laterale scaligero anticipa Hernandez e spinge il pallone in rete per il gol del preziosissimo 1-1.

Immediatamente dopo il pareggio, il Milan si riversa nell’area del Verona. Su un colpo di testa di Leao, l’arbitro Valeri non punisce il tocco di braccio di Faraoni che il replay evidenzia nitidamente. Seguono dieci minuti di equilibrio poi all’86’, Leao si accende, prende palla sulla trequarti, avanza indisturbato e conclude da fuori area all’angolino per il gol che riporta in vantaggio in Milan.

RAFAEL LEÃO. 17. 🏄🏿‍♂️🏄🏿‍♂️🏄🏿‍♂️🏄🏿‍♂️ pic.twitter.com/UyrkOZZnEb — Best of Rafael Leão (@BestofLeao) June 4, 2023

Corre ad abbracciare Ibrahimovic, il portoghese che rimanda il Verona in Serie B anche se per poco visto che Dybala porta in vantaggio la Roma con il rigore del 2-1. Il Verona prova allora a spingersi in avanti alla ricerca del pareggio ma, inevitabilmente, si sbilancia. Leao ne approfitta, si lancia negli ampi spazi lasciati dagli scaligeri, combina con Saelemaekers ed entra in porta con il pallone per il 3-1 che chiude la contesa.

Terza vittoria consecutiva per il Milan. Per il Verona, sarà spareggio salvezza domenica prossima contro lo Spezia in gara secca su campo neutro