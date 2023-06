ML – Cardinale arrivato a Milano: destinazione San Siro

Il numero uno del club rossonero è atterrato nella città meneghina e si sta per dirigere allo stadio in vista di stasera

Stasera il Milan porta a termine il proprio campionato e, di conseguenza, anche la propria stagione, ospitando il Verona a San Siro. La squadra di Stefano Pioli non ha più nulla da chiedere perché ha ottenuto già la qualificazione alla Champions League per l’anno prossimo.

L’Hellas stasera si gioca la salvezza. Per gli scaligeri questi novanta minuti saranno fondamentali, ma non per questo il Milan regalerà nulla, come ha sottolineato lo stesso Pioli in conferenza stampa. Ad ogni modo, a prescindere dal risultato, sarà un giorno di festa soprattutto perché il Diavolo saluterà Zlatan Ibrahimovic a fine partita. Lo svedese è al termine della sua avventura con i rossoneri e i tifosi sono pronti a dargli il loro tributo.

Fra di loro ci sarà anche il numero uno del club rossonero, ovvero Gerry Cardinale. Il leader del fondo RedBird, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarà con quasi ogni probabilità presente allo stadio per quest’ultimo impegno stagionale. Cardinale è arrivato a Milano ed è quindi diretto a San Siro.