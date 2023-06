Calciomercato Milan, il piano per l’attacco: due punte in arrivo

Il Milan per rinforzare il reparto d’attacco è pronto ad investire su due centravanti, che affiancheranno così Olivier Giroud.

La stagione del Milan si è conclusa con l’emozionante addio di Zlatan Ibrahimovic, che non solo ha salutato il Milan dopo i fasti dell’ultimo triennio. Ma ha anche detto addio definitivamente al calcio giocato, con grande sorpresa di tutti.

L’addio di Ibra propone un altro tema scottante in casa rossonera. Ovvero il potenziamento del reparto d’attacco a disposizione di mister Stefano Pioli. Oltre allo svedese infatti, il Milan potrebbe perdere anche due esuberi come Rebic e Origi, che hanno deluso non poco e sono ormai fuori dai piani.

Già nelle scorse settimane sono fioccati numerosi profili di centravanti che il Milan potrebbe acquistare per rendere ancora più competitivo il reparto offensivo ed affiancare Olivier Giroud a dovere. Ma oggi la Gazzetta dello Sport parla della strategia ideale a cui stanno seriamente pensando i dirigenti Maldini e Massara.

Un acquisto ed un “ritorno”: come il Milan rafforzerà l’attacco

Visto il budget di mercato non proprio elevatissimo (si parla di 50 milioni di euro) e l’esigenza del club di compiere almeno 3-4 acquisti importanti, il Milan non potrà permettersi colpacci costosi per l’attacco. Si guarderà alle occasioni ed ai calciatori ormai con le valigie pronte. Uno di questi ha già dato da tempo la propria preferenza ai rossoneri.

Si tratta di Marko Arnautovic; il bomber 34enne austriaco è considerato l’ideale sostituto di Ibrahimovic. Viene da due stagioni eccellenti a Bologna, in cui ha dimostrato di essere migliorato caratterialmente e di aver incominciato a segnare gol pesanti. I felsinei già sanno di doverlo lasciar partire per un lido più prestigioso. L’affare si può concludere sui 6-7 milioni di euro.

Ma non finisce qui; nella strategia di Maldini e Massara ci sarebbe l’opportunità di acquistare anche un altro attaccante, sempre a cifre modiche. Una terza punta che però non rappresenta un volto nuovo per Milanello, bensì un ritorno gradito vista l’esperienza accumulata altrove.

Il Milan potrebbe seriamente pensare di riportare a casa Lorenzo Colombo. Il talento classe 2002 di Vimercate è in prestito al Lecce, intenzionato anche a riscattarlo per 2,5 milioni di euro. Ma i rossoneri non vogliono affatto mollare definitivamente Colombo e sarebbero a quel punto pronti ad esercitare il contro-riscatto per 3,5 milioni.

Colombo sarebbe il terzo attaccante del Milan stagione 2023-2024, anche se ha caratteristiche diverse da Giroud ed Arnautovic e dunque potrebbe anche agire da esterno o da seconda punta. Appare difficile al momento virare su altri profili: piace sempre il belga Lois Openda, ma il Lens chiede più di 25 milioni per il suo cartellino.