Kamada, decisione presa: arriva l’annuncio ufficiale

Daichi Kamada lascerà l’Eintracht Francoforte. Arriva la conferma ufficiale direttamente dal club tedesco. Il giapponese è pronto a svincolarsi

Tutto fa pensare che il primo colpo del mercato estivo del Milan porta il nome di Daichi Kamada. Il trequartista giapponese ha infatti concordato ogni termine personale col club rossonero: contratto di quattro anni a 3 milioni di euro netti a stagione. Un colpaccio a parametro zero quello di Paolo Maldini e Frederic Massara, se tutto dovesse andare come previsto. Kamada era atteso a Milano tra la giornata di oggi e quella di domani per le visite mediche e le firme, ma non si hanno assolute certezze.

Difatti, come si vocifera da qualche giorno, ci sarà una slittamento della fumata bianca per dei problemini burocratici legati agli agenti del giocatore. Kamada ha giocato la sua ultima partita con l’Eintracht due giorni fa, nella finale di Coppa di Germania contro il Lipsia, persa tra l’altro per 2-0. Giovedì dovrebbe partire per il Giappone, dove andrà a passare le consuete vacanze estive. Il Milan pensava di abbracciarlo a Casa Milan prima della partenza verso l’Asia. Così tanto che prima della finale tedesca, Maldini e Massara hanno tenuto una conference call con gli agenti di Daichi per risolvere il tutto.

Il giapponese arriverà domani a Milano? Non si sa ancora, intanto, però, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’Eintracht Francoforte. Le strade sono pronte a separarsi.

Kamada, ufficiale l’addio al Francoforte

Come risaputo, il contratto di Daichi Kamada è in scadenza il 30 giugno con il Francoforte. Non c’è mai stata la volontà del giocatore di rinnovare. E’ pronto per un’esperienza più ambiziosa ed emozionante altrove. E ha scelto proprio il Milan come meta finale. Ricordiamo infatti che la concorrenza è ancora in agguato per Kamada. Ci sono Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Liverpool ad aspettare un solo passo falso nella trattativa per infiammare la corsa al trequartista. Ma tutto fa pensare che non ci sia nulla da temere, dato che Kamada ha scelto il Milan tra le tante e ha dato la parola a Maldini e Massara. Il suo sbarco a Milanello sembra dunque soltanto una questione di tempo.

Intanto, come accennato, l’Eintracht Francoforte ha ufficializzato l’addio di Kamada. Con un post su Twitter ha ricordato la grande carriera del giapponese in squadra: 179 presenze, 40 gol e 33 assist. Ma non soltanto numeri. Kamada ha contribuito alla vittoria di un’Europa League e di una Coppa di Germania per il Francoforte. Le strade si separano ufficialmente. Il trequartista è pronto per la sua nuova esperienza, ancora rossonera, ma stavolta al Milan.