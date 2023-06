Milan, Brahim Diaz addio: Theo Hernandez gli dedica una maglia speciale (FOTO)

La dedica di Theo Hernandez per il compagno di squadra ed amico fraterno Brahim Diaz, che potrebbe dire addio al Milan.

Ieri sera il Milan, così come tutto il mondo del calcio, ha salutato Zlatan Ibrahimovic. Una serata commovente, in cui lo svedese ha svelato l’addio al calcio giocato ed il ritiro ufficiale.

Ma oltre ad Ibra, il club rossonero potrebbe aver salutato definitivamente anche altri elementi della propria squadra. Uno di questi pare essere Brahim Diaz, il numero 10 del Milan che sembra sempre più lontano dalla sua attuale squadra.

Colpa della situazione contrattuale difficile dello spagnolo. Diaz infatti è in prestito al Milan dal Real Madrid, fino al prossimo 30 giugno. I rossoneri vorrebbero trattenerlo, ma la squadra che ne detiene il cartellino pare volerlo riportare a casa e chiedere almeno una trentina di milioni di euro per lasciarlo ripartire.

Brahim Diaz ai saluti, il gesto di fratellanza di Theo

Dunque, a meno di sorprese e colpi di scena dell’ultima ora, Brahim Diaz tornerà a Madrid per mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Il Milan farà un tentativo probabilmente per valutare la possibilità di trattenerlo in rossonero, ma al momento sembra una questione da escludere.

Ieri intanto, mentre tutto il mondo Milan celebrava l’addio di Ibrahimovic, un altro calciatore rossonero dedicava un pensiero proprio a Brahim. Ovvero l’amico e compagno di squadra Theo Hernandez; quest’ultimo è sceso in campo al momento del fischio d’inizio indossando una t-shirt dedicata al suo amico fraterno.

“Hermano dentro y fuera del campamento BD” Esto es lo que estaba escrito en la camiseta de Theo. pic.twitter.com/r4NKMEJg6H — AC Milan 🇮🇹 (@ACMilanGoleador) June 5, 2023

“Hermano dentro y fuera del campo BD” – ovvero una dimostrazione di quanto Theo consideri Brahim Diaz un vero e proprio fratello oltre che compagno di squadra nel Milan. Un bellissimo rapporto tra i due calciatori, che hanno legato fortemente anche grazie all’unione e alla solidarietà che da tempo vige nello spogliatoio rossonero.

Brahim Diaz tra l’altro viene dalla sua migliore stagione in carriera. Ad inizio anno in molti pensavano che, con l’arrivo di Charles De Ketelaere, lo spagnolo sarebbe divenuto una semplice alternativa. Invece mister Pioli lo ha adoperato in ben 45 gare ufficiali del Milan, con 7 reti all’attivo. Da ricordare quest’anno sia la cavalcata vincente contro la Juventus, sia la rete al Tottenham decisiva per gli ottavi di Champions League.