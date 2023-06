Milan, caccia al bomber: soluzione a costo zero

Non va scartata l’ipotesi di un Milan pronto a puntare su uno dei propri giovani per comporre l’attacco della prossima stagione. Il punto della situazione

Caccia al bomber. Con l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, è ufficialmente partita la ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Olivier Giroud.

Divock Origi ha deluso ampiamente le aspettative, riuscendo a segnare solamente due gol, contro Monza e Sassuolo. Facile pensare ad una sua partenza, come per Ante Rebic.

Gli attaccanti in arrivo saranno dunque almeno due e il primo indiziato, come scritto in queste ultime ore, per sostituire lo svedese è Arnautovic. L’austriaco, che è arrivato in doppia cifra sia in questo campionato che nello scorso, potrebbe sbarcare a Milano per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro.

Ma serve anche l’attaccante giovane, di prospettiva, che possa far guardare al futuro con maggiore ottimismo. I nomi finiti sul tavolo di Paolo Maldini e Frederic Massara sono tanti: Openda appare essere il profilo più gradito, ma servono almeno 30/35 milioni di euro per strappare il calciatore al Lens. Una cifra importante simile a quella che servirebbe per prendere Balogun o Gimenez. Tanti soldi e zero certezze: è vero che hanno segnato tantissimo, ma come dimostra De Ketelaere, acquistare giovani da altri campionati rappresenta un rischio immenso.

L’attaccante fatto in casa

Il Milan, dunque, sta valutando bene come muoversi. Il confronto tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Gerry Cardinale servirà a far chiarezza su quanto e come sarà possibile investire durante questa estate.

Non è da escludere, dunque, che il Milan, come terza punta, decida di puntare sui propri giovani. Ecco così che l’idea di puntare fin da subito di Lorenzo Colombo può prendere strada.

Il Milan è chiaramente intenzionato a riportare a casa il giovane centravanti (c’è un accordo con il Lecce che prevedere il riscatto e il contro-riscatto) che è stato decisivo per la salvezza dei salentini. L’italiano ha realizzato sei gol stagionali e il più importante è stato messo a segno il 28 maggio scorso a Monza, quando dal dischetto in pieno recupero ha battuto il portiere avversario.

Dopo un anno di esperienza potrebbe così far ritorno alla base. In estate sarà a Milanello anche il giovane Marco Nasti. L’ex bomber della Primavera è stato anche lui protagonista della salvezza, in Serie B, del Cosenza. E’ stato suo, infatti, il gol nei playout che ha permesso al club calabrese di imporsi contro il Brescia nel match di andata e di fatto di eliminarlo. In totale, alla fine, sono state cinque le reti in totale. Nasti dovrebbe però ripartire per una nuova esperienza.