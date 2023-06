Niente Milan per l’attaccante: la Lazio fa sul serio

I biancocelesti sono pronti ad accontentare Maurizio Sarri sul mercato. Il primo obiettivo è un giocatore da tempo sul taccuino del Milan. Ecco di chi si tratta

C’è anche la Lazio di Maurizio Sarri sulle tracce del calciatori. I biancocelesti sono pronti a fare sul serio per l’attaccante, che ormai da anni viene accostato al Milan.

Stiamo parlando di Domenico Berardi, che il club capitolino proverà ad acquistare nella prossima sessione di calciomercato. La Lazio cerca rinforzi in vista della prossima Champions League e uno dei primi obiettivi è proprio l’attaccante del Sassuolo.

L’italiano, che il prossimo 1 agosto compirà 29 anni, ha chiuso la stagione, ancora una volta, in doppia cifra. Sono state 13 le reti, oltre a sette assist. L’anno scorso furono 15 i gol, due stagioni fa addirittura 17. La voglia di cambiare aria da parte di Berardi, sempre poco propenso a dire addio al Sassuolo, è arrivata la scorsa estate. Ci ha provato soprattutto la Fiorentina a strapparlo ai neroverdi, senza successo. Il Milan si è interessato, ma le richieste sono state ritenute troppo alte.

Berardi è così rimasto in Emilia-Romagna, ma qualche giorno fa ha ribadito il desiderio d i fare il salto di qualità in una big. Il suo nome è così tornato in orbita Milan: L’attaccante piace tantissimo a Stefano Pioli. Il prezzo di Berardi adesso sarebbe sui 25 milioni di euro. Non certo una cifra bassa, ma c’è chi potrebbe essere pronto ad investirla.

Stiamo parlando, come detto, della Lazio, che avrebbe deciso di mettere sul piatto – secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’ -, anche il cartellino di Cancellieri. L’alternativa per i biancocelesti sarebbe Callum Hudson-Odoi, che il Chelsea potrebbe liberare in prestito.

Intrecci con la Lazio

Il calciomercato del Milan potrebbe intrecciarsi con quello della Lazio. Non solo per Domenico Berardi, ma i rossoneri potrebbero avere a che fare con i biancocelesti per Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo, come abbiamo raccontato, è un obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara, intenzionati a provarci in questa sessione di calciomercato. Un eventuale approdo al Milan di Milinkovic potrebbe, di fatto, lasciare strada libera alla Lazio per Berardi.