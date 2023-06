Sky – Cardinale ha deciso: Maldini e Massara via dal Milan, si attende l’ufficialità

Maldini e Massara lasceranno il Milan: arriva la conferma di Di Marzio a Sky. Cardinale ha preso questa decisione.

Due dei grandi artefici del rilancio del Milan in questi anni andranno via. Paolo Maldini e Frederic Massara a breve non saranno più due dirigenti del club.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha confermato che Gerry Cardinale oggi ha comunicato a Maldini la volontà di tenerlo nel suo attuale ruolo di direttore tecnico. Non c’è stato un particolare confronto tra i due. Il patron del Milan aveva già preso la sua decisione, quindi non c’è modo di trovare un accordo per proseguire assieme il progetto.

Chi sostituirà Maldini e Massara?

Non dovrebbe esserci un arrivo dall’esterno per sostituire Maldini e Massara. Di Marzio spiega che l’attuale capo-scout Geoffrey Moncada dovrebbe avere maggiori poteri e anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani sarà impegnato in prima linea sul mercato, almeno per il momento.

A Cardinale non è piaciuto il lavoro svolto da Maldini e Massara nell’ultima stagione, con un calciomercato in entrata che non è stato azzeccato. Le frizioni andavano avanti da un po’ di tempo. Di Marzio spiega che Maldini avrebbe voluto investimenti più cospicui per rinforzare la squadra. Ora si attende il comunicato ufficiale della separazione.

Dopo il rinnovo di un anno fa, si pensava che le parti avessero trovato un modo per andare avanti assieme. Evidentemente, si è provato a fare un percorso comune che non ha soddisfatto né Cardinale né la coppia Maldini-Massara. L’insoddisfazione è reciproca, anche se la decisione di separarsi è arrivata da parte del numero 1 di RedBird Capital Partners.